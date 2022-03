Dati Covid oggi 10 marzo in Italia. Nuovo aumento dei contagi in diverse regioni

Articolo : Aumento contagi covid in Italia: +1,7% in sette giorni

Roma, 10 marzo 2022 - Occhi di nuovo puntati sull'epidemia Covid. Si inverte la curva dei contagi: +1,5% in 7 giorni. Calano però i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù anche i decessi (-19,3%). Sono i dati principali del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 2-8 marzo. In particolare - è spiegato - c'è un aumento dei nuovi casi (+4.179) nonostante un calo dei tamponi (-8,8%). Diminuiscono i decessi: 1.201 negli ultimi 7 giorni (95 precedenti), 172 al giorno contro i 213 della settimana precedente. In rianimazione -116 e in reparto -1.680 ricoveri. Oggi il bollettino giornaliero del MInistero della Salute servirà a fare il punto con i dati su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino del 10 marzo 2022

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

​​Le Regioni / Veneto

Torna ad alzarsi la curva dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 4.613 (ieri erano 3.982), mentre le vittime sono state 7. L'indice Rt - ha riferito il presidente Luca Zaia - resta però però sotto l'1, a 0,90, mentre l'incidenza degli attuali positivi su 100.000 abitanti è di 537,6. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.367.495, quello dei decessi 13.944. I soggetti positivi in isolamento tornano a crescere, 49.924 (+790). Report meno negativi arrivano dagli ospedali, dove sono 833 (-51) i malati ricoverati in area medica, e 71 (+4) quelli in terapia intensiva..

Toscana

In Toscana 4.134 nuovi casi (1.367 confermati con tampone molecolare e 2.767 da test rapido antigenico). Continua il calo dei ricoveri: sono 716, 15 in meno rispetto a ieri, di cui 43 in terapia intensiva, stabili. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. Riguardo alle singole province Firenze conta 814 casi in più rispetto a ieri, Prato 149, Pistoia 203, Massa Carrara 251, Lucca 536, Pisa 503, Livorno 383, Arezzo 489, Siena 442, Grosseto 364.

Marche

In rialzo per il sesto giorno consecutivo nelle Marche l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata ha toccato i 752,03 (ieri 703,07) con i 1.893 positivi rilevati. Tra questi, secondo i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, ci sono 379 persone con sintomi. I tamponi eseguiti sono 4.543 tra i quali 3.989 nel percorso diagnostico (47,5% di positivi) e 554 nel percorso guariti. Oltre i 600 casi giornalieri in provincia di Ancona (630); seguono per numero assoluto di positivi le province di Macerata (384), Ascoli Piceno (300), Pesaro Urbino (250), Fermo (225); 104 contagiati provenienti da fuori regione. Ancora le fasce d'età 25-44 anni (565) e 45-59 anni (412) quelle che hanno registrato in maggior numero di contagi; poi 14-18 anni (193).

Le altre regioni

In Basilicata 641 contagi e 3 decessi. In Alto Adige 601 casi e 2 morti. In Molise 285 contagi.