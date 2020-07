Roma, 24 luglio 2020 - Si torna sui banchi, c'è la data. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21 dal 14 settembre 2020. Una data valida per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Starà alle Regioni, poi, adottare le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato anche lo svolgimento, a decorrere dal 14 settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020.

Già la scorsa settimana, la ministra, nel corso di un incontro, aveva messo un punto ai dubbi sull'avvio del nuovo anno scolastico: "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono. E' stato approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo lo stiamo trovando. Voglio rassicurare non solo le famiglie e gli studenti ma anche tutto il personale scolastico". E poi aveva assicurato: "Siamo una grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte".