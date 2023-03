23 mar 2023

Mariolina Castellone (M5s):"Sulla guerra serve cambio di passo. L’escalation è pericolosa"

La vicepresidente del Senato in quota Cinque Stelle e l’invio delle armi all’Ucraina. "Siamo arrivati ad addestrare i loro soldati, non è questa la soluzione. Il Pd? Ha deluso milioni di cittadini che lo avevano visto in piazza per la pace"

23 mar 2023