Roma, 15 ottobre 2019 - E' un giorno cruciale per la manovra economica 2020. Il Consiglio dei ministri, rinviato ieri, è in programma questa sera alle 21. Entro la mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea il Documento programmatico di Bilancio. Ergo, l'intesa s'ha da fare. Alle 11 era in programma un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che però deve ancora iniziare: l'obiettivo è cercare una mediazione, dopo che ieri il faccia a faccia tra gli alleati è saltato a causa delle frizioni su alcune misure. All'incontro sono presenti anche il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Quota 100, contante e cuneo fiscale

In particolare, manca l'accordo su Quota 100 che i grillini vorrebbero preservare, Italia Viva di Renzi cancellare e il Pd rimodulare. "La misura resta, si ragiona sulle finestre di uscita", spiega il premier Conte stamani, a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l'Innovazione in Italia. Tensione anche sul contante, con il Movimento 5 Stelle che storce il naso di fronte al giro di vite chiesto dai dem. Pentastellati contrari anche alla nuova tassa sulle Sim destinate all'area business e alla retroattività della stretta sulle detrazioni fiscali. Di Maio e compagni non vogliono passare come il partito delle tasse, mentre il Pd teme che gli alleati puntino a trasformare il bonus Renzi da 80 euro in detrazioni, smontando così l'aumento degli stipendi che scatterebbe col taglio del cuneo fiscale. Nel frattempo, si fa largo le ipotesi di una tassa sulla plastica (intorno ai 20 centesimi al chilo), con mini balzelli allo studio su diesel, giochi e tabacchi. Microtasse che sarebbero invise ai renziani. Sullo sfondo c'è sempre il nodo del salario minimo, cavallo di battaglia dei Cinquestelle.

Pensioni, mini-rivalutazione

Nell'incontro di ieri con i sindacati al Mef, il governo ha aperto a un mini-sblocco dell'indicizzazione delle pensioni già in manovra. In pratica, ha offerto a disponibilità a portare a rivalutazione piena gli assegni tra i 1.500 e i 2.000 euro che adesso recuperano l'inflazione al 97% (al 100% la recuperano quelli fino a 1.500 euro circa, ovvero quelli fino a tre volte il minimo).

In questo scenario, i pensionati con un reddito lordo mensile tra i 1.500 e i 2.000 euro avrebbero circa 50 centesimi in più lordi al mese, circa 40 netti, in pratica appena sei euro in più l'anno. Questo, per lo meno, il cacolo dello Spi-Cgil che in una nota parla di "una presa in giro". "All'anno - afferma il sindacato - sono poco più di 6 euro per 2,5 milioni di pensionati. Sono cifre irrisorie. È offensivo".

Agenzia per la ricerca

Questa mattina, intanto, Conte ha annunciato che con la legge di Bilancio nascerà "un'Agenzia nazionale per la ricerca, che avrà il ruolo di coordinare i vari poli universitari ed enti pubblici e privati di ricerca"

LE TAPPE- Inviato il Documento programmatico di Bilancio a Bruxelles, la legge di Bilancio dovrebbe arrivare in Parlamento il 20 ottobre. La scadenza ultima per l'approvazione della manovra è il 31 dicembre: se Camera e Senato non l'avranno licenziato, scatterà l'esercizio provvisorio imposto dalla Ue.