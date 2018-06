Roma, 10 giugno 2018 - Si va verso la chiusura dei seggi alle elezioni comunali 2018, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Si rinnovano i sindaci e i consigli comunali di 760 comuni (di cui 20 capoluoghi), più due municipi di Roma. Per questa tornata di amministrative sono chiamati alle urne 6,7 milioni di italiani, circa un sesto dell'intero elettorato. A questi si aggiungono altri 290mila che rinnoveranno il Terzo e l'Ottavo della Capitale. Si conferma in aumento l'affluenza a livello nazionale, anche se la crescita rallenta e, anzi, diverse regioni vanno in rosso rispetto alle ultime amministrative. Un dato che va comunque analizzato con cautela, dal momento che in molti casi l'ultima volta si era votato anche il lunedì. Alle ore 19, secondo i dati del Viminale, sono andati a votare il 44,05% dei cittadini. La percentuale si riferisce a 623 dei comuni complessivamente al voto. Alla precedente tornata elettorale amministrativa, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 40,03%. Alle 12 i votanti erano al 19,82%, cinque punti sopra il 2013. In Sicilia l'affluenza alle 19 si attesta provvisoriamente intorno al 32%. Le rilevazioni in questo caso vengono effettuate direttamente dalla Regione e non dal Viminale. Nell'isola alle ore 12 avevano votato circa il 16,94% degli aventi diritto. Alla precedente tornata elettorale di amministrative, l'affluenza a quell'ora si era fermata al 4,50%.

L'AFFLUENZA ALLE 12 CITTA' PER CITTA' - Questa l'affluenza alle ore 12 nei 15 dei 20 capoluoghi chiamati al voto sulla base dei dati elaborati dal Viminale: Sondrio 21,87%, Treviso 21,53%, Vicenza 19,21%, Imperia 22,29%, Massa 19,27%, Pisa 20,15%, Siena 21,50%, Ancona 17,63%, Termao 19,71%, Terni 18,47%, Viterbo 19,74%, Avellino 19,98%, Barletta 21,16%, Brindisi 20,53%. Nei Municipi III e VIII di Roma si attesta intorno all'8%. I dati in Sicilia: Messina 18,78%, Ragusa 17,85%, Siracusa 17%, Trapani 16,47%, Catania 15,33%.

LO SCONTRO - Comincia la sfida ed è subito scontro. A innescare la miccia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, accusati dalle opposizioni di aver rotto il silenzio elettorale. Il primo per un post pubblicato ieri su Facebook, il secondo per un tweet in cui scrive: "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - dice in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini - sarà un bel segnale politico a chi fa cortei al grido di 'Salvini assassino' bruciando le nostre bandiere e una risposta chiara a tutti gli intellettualoni, giornalistoni, chiacchieroni e rosiconi della sinistra secondo i quali in 7 giorni avremmo già dovuto rimediare ai quasi 7 anni di governi del Pd #oggivotoLega".

Ribatte subito via Twitter Maurizio Martina, segretario reggente del Pd. "Buon voto nei Comuni che scelgono il Sindaco. Abbiamo due vicepremier che anziché governare nell'interesse di tutti fanno propaganda fregandosene delle regole. Noi pensiamo alle comunità e alle persone capaci di garantire buona amministrazione con competenza e serietà #10giugno".

IL PUNTO - Si tratta di un test importante, seppur locale, per misurare il peso delle forze politiche dopo l'intesa di governo M5S-Lega. Queste due forze corrono separate, con la Lega ancora alleata di Forza Italia, mentre il Movimento - forte sul piano nazionale - si è spesso rivelato debole nelle sfide a livello comunale. Le elezioni comunali si svolgono in un giorno solo e i seggi restano aperti dalle 7 alle 23, dopo di che inizia lo spoglio. Per i comuni sopra i 15mila abitanti è previsto un eventuale ballottaggio, che si terrà il prossimo 24 giugno.

Tra i Comuni dove si vota ci sono 20 capoluoghi di provincia (Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza e Viterbo), sette dei quali (Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa, Terni e Vicenza) hanno più di centomila abitanti e uno è anche capoluogo di regione (Ancona). Proprio su questi verrà letto il dato politico: ben quindici sindaci uscenti sono di centrosinistra, due di centrodestra, uno solo dei 5 stelle e due espressione di liste civiche.