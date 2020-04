Roma, 30 aprile 2020 - La curva dell'epidemia di Coronavirus continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici. Nel resoconto dell'Istituto superiore di sanità il presidente Silvio Brusaferro e Stefano Merler hanno fatto il punto sull'andamento epidemiologico.

Tra i dati analizzati il tempo di insorgenza dei sintomi in Lombardia, che è stato di 6,6 giorni in media. In tutte le Regioni l'indice di contagiosita' del coronavirus R0 è sotto l'1. Si è ridotto il numero delle zone rosse: sono 74 comuni in 7 regioni, quindi è segno della capacità di individuare precocemente focolai e limitarli. Tanto che Brusaferro ipotizza come possibile soluzione quella di attivare "mini lockdown laddove abbiamo evidenze che in un ambiente ristretto c'è un numero di casi significativo ", e potrebbe riguardare singole realtà, come aziende o strutture.

La curva dell'epidemia di Covid-19 è analoga negli italiani e nei cittadini di nazionalità straniera. Tra questi ultimi sono stati rilevati 6.395 casi. In Italia ci sono 6395 casi di covid tra immigrati ma i casi sono partiti con uno sfalzamento di 2-3 settimane.

"I bambini sono meno suscettibili all'infezione del 66%. Lo rileviamo in un lavoro sulla rivista Science", ha aggiunto Merler, illustrando i criteri alla base dello studio Iss sulla fase 2 consegnato al governo. E i bambini sono 4 volte meno suscettibili degli anziani al nuovo Coronavirus. Tuttavia, riaprire le scuole porterebbe subito il tasso di contagio R0 a 1,3.

Anche il pendolarismo può avere un forte impatto sulla curva epidemica considerando che "il 15% dei lavoratori utilizza i mezzi pubblici dove il problema è mantenere il distanziamento".

Le persone asintomatiche in Italia potrebbero essere fra il 4% e il 7% della popolazione. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ( Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'Istituto.

La situazione epidemiologica "è diversa nelle regioni e anche le misure di monitoraggio in fase di finalizzazione mostreranno la necessità di avere tavoli specifici con le regioni per capire com'è la situazione. È chiaro che l'obiettivo è riaprire il più possibile ma avendo presente che R0 deve stare sotto 1. Una declinazione regionale la andremo a valutare perchè le scelte devono tener conto della realtà", ha concluso Brusaferro.

Fase 2, cosa fanno le Regioni

Intanto le Regioni continuano ad andare in ordine sparso. La Lombardia ha fatto sapere non proporrà ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal Dpcm, ma "elimineremo tutte le restrizioni che avevamo posto", ha spiegato il presidente Fontana. In Calabria primi Comuni in rivolta contro l'ordinanza firmata ieri dalla governatrice Jole Santelli che dispone la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con servizio all'aperto. Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo conferma, fino a domenica 3 maggio compresa, tutte le disposizioni in merito al contenimento del contagio.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19