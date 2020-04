Roma, 30 aprile 2020 - Informativa urgente del premier Conte alla Camera sull'emergenza Coronavirus, forse anche per rispondere alle critiche che arrivano dall'opposizione ma anche da forze della maggioranza. "Il governo ha sempre compreso la gravità del momento - assicura Conte - e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c'è stato accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale".

Il premier sottolinea: sulle misure per il Coronavirus c'è stata una "discussione ampia con i membri del governo, forze di maggioranza, parti sociali ed enti territoriali riuniti in una cabina di regia. Anche il Parlamento è stato costantemente e doverosamente informato".

Poi la stoccata: "È imperativo categorico per un governo che deve proteggere la vita dei cittadini porre a fondamento delle proprie decisioni non già la libere opinioni che si susseguono ma le raccomandazioni di qualificati esponenti del mondo scientifico".

Illegittime ordinanze locali meno restrittive

E come già aveva detto il ministro Boccia, anche Conte alza la voce contro le Regioni: "No a un piano di iniziative improvvide di singoli enti locali - dice - Voglio ricordare che questo governo ha sempre adottato con tutti gli enti locali che iniziative che comportino l'introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionali non sono possibili, sono quindi da considerarsi illegittime".

Possibili ulteriori riaperture

L'approccio alle riaperture è graduale, sottolinea il premier, per evitare nuovi focolai. "Se il tasso R0 tornasse vicino a 1 si saturerebbero le terapie intensive entro fine anno", sottolinea citando il rapporto dell'Iss. "Un rapporto del comitato tecnico-scientifico, che non è segreto, stima che la riapertura totale al 4 maggio porterebbe a un rischio elevatissimo di ripresa del contagio".

Oltretutto "non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del 'chiudiamo tutto' al 'riapriamo tutto', rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi". Insomma, "il 4 maggio è il primo passo" e "siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti".

Qualche speranza di nuove riaperture c'è. "Al termine delle due settimane (previste dal Dpcm del 4 maggio, ndr) avremo un quadro più chiaro e potremo procedere ad un ulteriore allentamento delle misure contenitive", dice Conte. "Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona", aggiunge.

La mascherina e il deputato leghista

Polemiche sulla distanza di sicurezza in Aula dopo che un parlamentare della Lega si era tolto la mascherina poco prima che cominciasse a parlare Giuseppe Conte per le sue comunicazioni sulla Fase 2. Il presidente Roberto Fico ha spiegato a tutti i parlamentari che la mascherina, è obbligatoria nell'emiciclo tra i parlamentari che dal loro banco possono intervenire al microfono sempre con la mascherina. Senza mascherina si può intervenire parlando vicino a dei microfoni installati in un punto dell'Aula dove le distanze di sicurezza possono essere rispettate, ha poi ricordato. Il presidente della Camera ha dovuto comunque sospendere per pochi minuti la seduta e l'ha fatta riprendere dopo essersi accertato che tutti i parlamentari nell'emiciclo indossassero la mascherina, compreso il deputato leghista.