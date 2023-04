Messina Denaro, i covi e i segreti da scoprire - Il podcast di Marcella Cocchi

I "segreti" di Messina Denaro sono in "covi ancora da scoprire". Quello che scrive il gip Alfredo Montalto nell'ordinanza di custodia cautelare per la donna del boss, Laura Bonafede, riporta alla luce le scoperte sul capomafia trapanese arrestato in gennaio che, tra gli altri addebiti, è considerato il responsabile anche delle stragi costate la vita dei giudici Falcone e Borsellino. Il collega Giorgio Caccamo, che per QN scrisse dei giorni dell'arresto del boss latitante da 30 anni, racconterà in questo podcast cosa è stato scoperto finora nel suo feudo, Campobello di Mazara, nel Trapanese. A Stefania Pellegrini, invece, docente di mafia e antimafia all'Università di Bologna e direttrice del master Pio La Torre sui beni confiscati, chiediamo cosa possono rivelare i covi e i bunker dei boss. E nella sua riposta saranno citati anche i casi di Riina e Provenzano e sarà sottolineato un particolare da non sottovalutare mai: "Messina Denaro non viveva su Marte".

Ha collaborato Marco Santangelo