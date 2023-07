SOS Anziani, la maxi truffa del finto nipote

L'ultimo caso ha dell'incredibile solo se consideriamo la cifra record sottratta a una coppia: 1 milione di euro. Per il resto, invece, il colpo messo a segno ai Parioli, Roma, ai danni di due ottantenni, ripropone sempre lo stesso copione delle truffe agli anziani. Un fenomeno in aumento negli ultimi due anni sugli over 65. Luigi Bovio, Servizio centrale Anticrimine della Polizia di Stato, spiega nel podcast di QN che la modalità della telefonata o del raggiro in presenza, con la scusa di dover risolvere i problemi di un parente in difficoltà, è quella che ultimamente si presenta con maggiore frequenza. E fornirà alcuni consigli per evitare di cadere in trappola.

Ha collaborato Marco Santangelo