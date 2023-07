“Truffa del nipote” da 1 milione di euro: vittima una coppia di ottantenni residente ai Parioli

Roma, 4 luglio 2023 – Una maxitruffa da 1 milione di euro ai danni di una coppia di anziani è stata messa a segno con la tecnica del cosiddetto “nipote in difficoltà”. È successo ieri nel quartiere Parioli, la zona della “Roma bene”, dove risiede la coppia, 83 anni lei e 87 lui, che ha denunciato al commissariato Villa Glori di aver subito il raggiro da parte di una persona a cui hanno consegnato i beni di valore che avevano in casa.

Il finto direttore delle Poste

Il truffatore ha raccontato di essere un direttore delle Poste che era stato contattato da un nipote della coppia di anziani perché era in difficoltà economica e chiedeva di essere aiuto. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile e gli agenti del commissariato. La coppia avrebbe consegnato quindi circa un milione di euro in gioielli, orologi, monete e altri beni di valore. Un patrimonio che la coppia avrebbe messo nelle mani del falso dipendente dell'ufficio postale per saldare dei pagamenti di un loro nipote.

Indagini sulle bande specializzate in truffe agli anziani

Nella provincia di Roma, negli ultimi mesi, sono stati diversi i raggiri agli anziani. Indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile che acquisiranno le immagini delle telecamere della zona, alla ricerca di qualche persona sospetta. Nelle passate settimane polizia e carabinieri hanno fermato diverse batterie di napoletani specializzate nelle truffe agli anziani che dalla Campania arrivano a Roma per raggirare le loro vittime.