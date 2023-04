La Russa, il test per Meloni e un 25 aprile diverso - il podcast di Marcella Cocchi

"Avrebbe già dovuto farlo, ma Meloni farebbe molto bene a prendere una posizione contro il fascismo". Lo storico Ernesto Galli della Loggia risponde così, nel podcast "Un altro giorno", alla domanda se la destra di Giorgia Meloni, in riferimento ad alcune prese di posizione soprattutto del presidente del Senato Ignazio La Russa, sia tornata indietro rispetto alla svolta di Fiuggi e alla famosa frase successiva di Gianfranco Fini "fascismo male assoluto". Sono tante le figure politiche e intellettuali di primo piano, compreso lo stesso Fini, che ora si aspettano un passo in più sull'antifascismo dalla premier del governo di destra. Per questo, per quello che è successo in questi giorni, per gli imbarazzi nella maggioranza e per la differenza con i gesti simbolici, anche se sporadici, del centrodestra del passato - e tutto questo sarà ripercorso nel podcast - crediamo che si possa dire che questo 25 aprile sarà diverso rispetto ai precedenti.

Ha collaborato Marco Santangelo