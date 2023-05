Napoli, Piazza del Plebiscito invasa da torte nuziali per "Dolce amore"

Una piazza del Plebiscito come non si era mai vista, invasa da torte nuziali di ogni forma e gusto, a Napoli il 17 maggio l'associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana ha onorato la tradizione napoletana del matrimonio con la manifestazione "Dolce amore", primo Festival della pasticceria nuziale e del matrimonio napoletano. "Il matrimonio napoletano, in questo caso abbiamo voluto ricalcare la storia del passato e le tradizioni". Il presidente di Apei, il Maestro Massari ha conferito il riconoscimento di miglior pasticcere dell'anno al maestro Salvatore Varriale.

Una festa di dolcezza e creatività. "L'evento che ho sempre sognato, è un po' diverso dal solito perché è un matrimonio a cui tutti i cittadini possono partecipare anche senza invito. Napoli è con noi oggi". Abiti e gioielli da sogno hanno accompagnato le creazioni dei più importanti maestri pasticceri italiani che, capitanati dal Maestro Iginio Massari insieme al wedding planner Enzo Miccio, hanno presentato le loro torte monumentali "da sogno" al grande pubblico presente in piazza, ma anche una cascata di confetti, cioccolatini e tutto ciò che di dolce può rendere unico il giorno nel matrimonio.