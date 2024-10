Vogliono truffare l’assicurazione incendiando la casa: denunciata famiglia di Mugnano di Napoli

Napoli, 31 ottobre 2024 – Una rocambolesca quanto pericolosa storia, quella che vede protagonista una famiglia di Mugnano di Napoli: per intascare il premio dell’assicurazione sulla casa, hanno tentato di incendiarle il proprio appartamento mediante un congegno esplosivo artigianale.

L’esplosione sarebbe dovuta avvenire tramite un timer collegato a un innesco, posizionato a pochi centimetri da alcuni contenitori di polistirolo altamente infiammabili. Una scarica elettrica avrebbe fatto partire le fiamme alle 14.15, e da lì presumibilmente l’incendio sarebbe divampato da una stanza all’altra. Nello stesso complesso vivono altre famiglie.

Analizzando il dispositivo, i carabinieri si sono resi conto di essere intervenuti appena 15 minuti prima dello scoppio. Padre, madre e figlio sono stati denunciati per concorso in tentato danneggiamento a seguito di incendio, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna risponderà anche di lesioni personali, in quanto avrebbe aggredito un agente per distogliere l’attenzione e permettere al figlio di far sparire il meccanismo; tentativo rivelatosi tuttavia inutile.