Vesuvio in fiamme, gravi danni ai vigneti del Lacryma Christi. Coldiretti: “Disastro ambientale e agricolo”

Napoli, 10 agosto 2025 – L’incendio sul Vesuvio sta causando gravi danni alle coltivazioni, a rischio anche i vigneti del Lacryma Christi, il noto vino prodotto sulle pendici vesuviane. “Un disastro enorme – spiega la presidente di Coldiretti Napoli, Valentina Stinga – poiché il Parco nazionale del Vesuvio, oltre ad essere un importante attrattore turistico, offre prodotti tipici amatissimi dai turisti e anche dai napoletani che li consumano con orgoglio".

Un incendio di vaste proporzioni sta divampando in un'area verde alle pendici del Vesuvio

Le coltivazioni a rischio. L’allarme: “È un disastro agricolo”

I danni maggiori li lamenta la viticoltura: ad essere danneggiati sono i vigneti del ‘Lacryma Christi Dop’ proprio durante il periodo che culmina con la vendemmia. “Ma il Vesuvio è anche il regno dell'albicocca Pellecchiella e del Pomodorino del Piennolo Dop. Insomma un disastro ambientale, ma anche agricolo", avverte Coldiretti.

Danni anche per gli agriturismo

Non mancano danni anche alle attività di agriturismo ed ai relativi percorsi di degustazione. "Sono zone che meritano maggiore attenzione. Dopo l'incendio del 2017 che ha creato danni enormi, dopo pochi anni le fiamme mettono in ginocchio anche l'altro versante del Vesuvio. Sono tante le famiglie che vivono di turismo e di agricoltura e risollevarsi sarà difficile per tutti", conclude Stinga.