Incendio sul Vesuvio, la situazione resta critica: soccorritori in arrivo da tutta Italia. “Oggi giornata cruciale”

Napoli, 10 agosto 2025 – Si continua a lavorare senza sosta sulle pendici del Vesuvio per circoscrivere il vastissimo incendio scoppiato venerdì e che ancora divampa. All'alba sono ripresi i sorvoli dei mezzi aerei con le riserve d’acqua, mentre le squadre a terra hanno operato tutta la notte per fermare il fronte del fuoco e spegnere i focolai.

Al momento le fiamme sono lontane dalle case, ma – come riferiscono gli operatori – la situazione è ancora estremamente critica considerata la vastità dell'area coinvolta. In mattinata si attende un bollettino dettagliato sulla situazione. Il fronte del fuoco è di tre chilometri, con un'area di diverse centinaia di ettari bruciati.

"Stiamo lavorando alacremente, abbiamo rafforzato il dispositivo su alcune fasce e ci sono zone in cui l'incendio si sta marginalizzando. Credo però che ne avremo ancora per tutta la giornata”, conferma il il prefetto di Napoli, Michele di Bari, facendo il punto sulla situazione al Parco del Vesuvio. Ieri il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato la mobilitazione nazionale per fronteggiare le fiamme. Sono al lavoro vigili del fuoco, volontari di Protezione civile e militari.

“La situazione del rogo sul Vesuvio è in leggero miglioramento". A dirlo è Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno (Napoli) che sta seguendo assiduamente le operazioni antincendio nell'area. "Alle 6 sono riprese le operazioni di spegnimento anche per via aerea con tutte le forze in campo. A seguito del decreto di mobilitazione nazionale firmato ieri dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, sono ora operative anche le forze anche di altre Regioni italiane", spiega il primo cittadino. “La notte è stata sicuramente migliore rispetto a quella precedente, quando le fiamme erano giunte a pochi chilometri dalle case. Oggi sarà una giornata cruciale. Credo tantissimo nelle meravigliose forze che sono state messe oggi in campo”, aggiunge Ranieri.

Mobilitate dal Ministero 23 squadre di protezione civile provenienti da varie parti dell'Italia che stanno raggiungendo il Parco del Vesuvio per rafforzare la risposta all'emergenza incendio. Sei canadair ancora in azione insieme ai mezzi regionali. Squadre di Vigili del Fuoco operative da oltre 24 ore. Mezzi militari a supporto delle attività di spegnimento.

Grazie allo stato di mobilitazione nazionale chiesto dalla Regione Campania e disposto dal ministro Nello Musumeci, stanno arrivando sul posto colonne mobili di operatori della Protezione civile nazionale e da varie altre regioni, come il Veneto che è stata tra le prime a inviare una squadra di mezzi con una trentina di operatori.

L’incendio è scoppiato venerdì pomeriggio nei boschi di Terzigno e, con il passare delle ore, il rogo si è allargato fino a interessare la Riserva Integrale Tirone, nonché dei territori boschivi dei comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, con un fronte del fuoco che, al momento, raggiunge i tre chilometri e un'area di diverse centinaia di ettari bruciati.

Il Parco Archeologico di Pompei comunica ai visitatori che le aree archeologiche che ricadono nell'area del Parco del Vesuvio, come quella di Boscoreale, e anche la stessa Pompei, al momento resteranno regolarmente aperte al pubblico. Il Parco archeologico è da ieri mattina in costante contatto con la Prefettura vista la situazione di emergenza legata all'incendio sulle pendici del Vesuvio, il cui fumo è visibile da molte zone dell'area archeologica. Eventuali aggiornamenti in merito a variazioni della fruizione saranno fornite tramite i canali istituzionali del Parco.

"È un momento doloroso per tutti coloro che amano l'area vesuviana – commenta il direttore del sito archeologico, Gabriel Zuchtriegel – ed esprimiamo la nostra grande riconoscenza a tutte le forze che stanno intervenendo per domare le fiamme in una delle zone storico-naturalistiche più belle del mondo, decantate da poeti e artisti già dai tempi degli antichi romani".

In Italia, dal primo gennaio al 31 luglio 2025, si sono verificati 851 roghi che hanno mandato in fumo 56.263 ettari di territorio, pari a ben 78.800 campi da calcio. Dati preoccupanti, frutto di analisi e rielaborazione di Legambiente su dati Effis (European Forest Fire Information System), che costano al Paese un triste record: a fine luglio è stata superata così la superficie bruciata nel 2024 che era stata di 50.802 ha con 1.515 incendi.

È Legambiente a lanciare i dati aggiornati del suo report ''Italia in fumo''. Un'emergenza che sta colpendo a più riprese diversi territori del Paese, da ultimo il cuore del Parco nazionale del Vesuvio. L'incendio divampato in questa area, sottolinea l'associazione ambientalista, è un “colpo al cuore e un fatto grave che deve richiamare tutti all'ordine e a interventi rapidi”. In particolare, ad essere minacciate dai roghi sono sempre più anche le aree protette: da inizio anno al 31 luglio sono andati in fumo ben 18.700,53 ettari di aree ‘Natura 2000’ in 253 eventi incendiari.