Cagliari, il cadavere della madre nel freezer da 2 anni per intascarne la pensione: denunciato il figlio 54enne

Roma, 28 agosto 2024 - Nascondeva da anni il cadavere della madre nel freezer per intascarne la pensione. A scoprire la macabra truffa sono stati questa notte i carabinieri di Sarroch a seguito di una segnalazione che ha portato alla perquisizione dell'appartamento di un 54enne. I militari nel corso dell'operazione hanno scoperto il corpo di una donna di 78 anni all'interno del congelatore che si trova al pian terreno dell'abitazione del comune che dista circa 25 chilometri da Cagliari.

Occultamento di cadavere e truffa

L'uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato, sempre che la donna sia morta per cause naturali, come sembrerebbe dai primi accertamenti. Il cadavere si troverebbe nel freezer da almeno due anni, probabilmente dal periodo del Covid. Comunque la salma della donna è stata sequestrata e nelle prossime ore, scelto il medico legale, si procederà con l'autopsia per chiarire se effettivamente sia morta per cause naturali e a quando risale esattamente il decesso.

L’autopsia dirà le cause della morte

I carabinieri intanto stanno cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita di Rosanna Pillon. La 78enne aveva problemi di salute così i militari sentiranno il suo medico curante e il suo farmacista per sapere quando l'hanno vista l'ultima volta. Il figlio, Sandro Mallus, un 54enne già noto alle forze dell'ordine, ma non ha saputo dire con precisione quando la madre è morta, solo che il decesso sarebbe avvenuto durante la pandemia. Mallus viveva con la madre in una situazione di disagio e difficoltà, hanno raccontato i conoscenti. La donna, separata da tempo dal marito, aveva anche un altro figlio che vive all'estero.

Nessuno si è accorto della sparizione

I carabinieri, oltre a voler stabilire da quanto tempo il 54enne tenesse nascosta la madre del congelatore, stanno anche cercando di capire come mai nessuno in questi mesi si sia preoccupato del fatto che la donna era sparita nel nulla. A risolvere la situazione è stata una soffiata arrivata alla stazione dei carabinieri di Sarroch.