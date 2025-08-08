La tiktoker Rita De Crescenzo fa irruzione in Consiglio regionale: ci stiamo acculturando

Napoli, 8 agosto 2025 – Tutte le volte che la strada di Rita De Crescenzo incrocia quella della politica, nazionale o locale, la polemica scoppia puntuale. Questa volta la tiktoker napoletana ha fatto un'incursione social all'interno della sede del Consiglio regionale della Campania, trasmettendo dalla stanza del consigliere Pasquale Di Fenza, che sostiene Vincenzo De Luca.

Rita De Crescenzo fa irruzione in Consiglio regionale (frame video Tiktok)

De Crescenzo è seduta al posto dell'esponente di Azione, mentre in sottofondo risuona l'inno nazionale e un altro tiktoker, Angelo Napolitano, sventola il Tricolore. In sovrimpressione appare la scritta, con un errore in inglese, “Popolo ci sei? Working in progress”. Poco dopo De Crescenzo trasmette nuovamente, questa volta dall'esterno del Consiglio regionale.

Ci stiamo un poco acculturando, stiamo capendo cosa fare di buono

Dice rilanciando la sua battaglia per ripristinare il reddito di cittadinanza. Già in passato la tiktoker aveva fatto parlare di sé per le sue prese di posizione politiche, oltre che per aver organizzato l'ormai famosa ‘spedizione’ di circa 200 autobus verso la località sciistica di Roccaraso. Ultima in ordine di tempo, la campagna sempre via social per spingere i suoi follower ad andare a votare al referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno. Un video che recava la scritta ‘partnership retribuita’, il che lasciava intendere un accordo economico per pubblicare quel messaggio. Ad aprile invece De Crescenzo aveva partecipato alla manifestazione indetta dal M5s a Roma contro il riarmo europeo, aprendo all'ipotesi di una sua candidatura, magari proprio con i pentastellati.

Immediata la reazione del presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che ha espresso “ferma indignazione per la diffusione, avvenuta sui social, di video che ridicolizzano l'Istituzione che ho l'onore di rappresentare. Tali contenuti, portati alla mia attenzione da consiglieri e cittadini, ledono la dignità e il prestigio del Consiglio regionale, oltre a minarne la credibilità agli occhi della comunità”.

“Dopo aver visionato personalmente il materiale in questione – aggiunge Oliviero –, e in virtù dei compiti attribuitimi dall'articolo 36 dello Statuto, ho ritenuto doveroso esprimere profondo biasimo per l'accaduto e richiamare con fermezza l'attenzione sulla necessità che episodi di tale gravità non si ripetano. La tutela dell'immagine e delle funzioni del Consiglio regionale è un dovere inderogabile, e ogni comportamento lesivo nei confronti dell'Istituzione sarà contrastato con determinazione”.

Travolto dalle polemiche, il consigliere Pasquale Di Fenza si è scusato per l’accaduto. “La visita di Rita De Crescenzo nei miei uffici del Consiglio regionale della Campania è stata organizzata per ascoltare le sue istanze. Lo faccio da sempre a prescindere dalla provenienza socio-culturale e dalle storie personali. La politica deve saper ascoltare tutti. Questo però non mi esime dalla responsabilità di aver commesso una leggerezza politica. Chiedo scusa, non era mia intenzione offendere le istituzioni. Mi dispiace aver coinvolto la maggioranza di governo regionale in una mia iniziativa personale”.