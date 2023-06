Calcio Napoli: città pronta per festa scudetto e il mega concerto

Napoli, 4 giugno 2023 – È cominciata da ore e andrà avanti fino all'alba l'ultima grande giornata di festa a Napoli per la conquista dello Scudetto di calcio. Sin dalla mattinata di questa domenica di Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato, migliaia di napoletani sono usciti di casa con la maglia del club azzurro, popolando le strade del centro, del lungomare, ma anche del Vomero, di Fuorigrotta, di San Giovanni a Teduccio e Scampia, per una passeggiata domenicale classica ma con la maglia di Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e delle altre stelle del Napoli.

Tifosi in marcia

Fuochi d'artificio vengono sparati in diverse zone della città in avvicinamento al match delle 18.30 e un gruppo di ultras, Sud 1996, ha organizzato una marcia di esultanza nella zona est della città, lungo corso San Giovanni a Teduccio fino al grande m urales di Jori t con il ritratto di Maradona che copre l'intera facciata laterale di un palazzo di edilizia popolare a via Taverna del Ferro con sotto la scritta "Dios umano". Con l'avvicinarsi dell'inizio della partita si stanno intanto affollando Fuorigrotta, cioè la zona all'esterno del Maradona, e i luoghi dei maxischermi, da piazza Mercato a Forcella, da piazza Giovanni Paolo II a Scampia a piazza del Plebiscito. Dal secondo tempo partirà la trasmissione della partita e poi la lunga premiazione con la coppa dello scudetto.

Tanti stranieri

Pronti a festeggiare non solo napoletani, ma anche tanti stranieri. Tifosi d'eccezione i georgiani per Kvaratskhelia e gli argentini per Diego, ma anche coreani per Kim.

Al Maradona ci saranno le scenografie delle due curve, dedicate ai calciatori e alla città. Davanti alla moglie e alla figlia di Maradona e ad alcuni ospiti in arrivo da tutto il mondo. Al termine della gara contro la Sampdoria, dopo la premiazione con la Coppa della lega serie A partirà il mega concerto.

Napoli e il mega concerto

Presenterà Stefano De Martino e canteranno tutti gli artisti napoletani e altri che hanno dimostrato negli anni di tenere al Napoli e ai colori azzurri. In diretta su Rai 2 e sui quattro maxi schermi che sono stati montati in piazza Municipio, piazza del Plebiscito, a Scampia, e in piazza Mercato. Intanto le vie del centro sono animate da cori e cortei, con gli slogan "Napoli, Napoli, Napoli" e "La capolista se ne va", che hanno anche accenti inglesi o spagnoli. Pieni i bar e i ristoranti che assicurano la diretta, ma anche calca davanti ai centri scommesse e nei luoghi in cui sono posizionati i maxi schermi. Il Maradona è sold out da settimane e, ormai, tutto è pronto per la grande festa.