Confcommercio, quanto vale lo Scudetto: “Cresce il brand Napoli”

Napoli, 2 maggio 2023 – La conquista dello scudetto da parte del Calcio Napoli non è solo un evento sportivo ma ha una ricaduta economica sulla città di "qualche centinaio di milioni di euro" a beneficio di tutta la filiera turistica (attività ricettive, ristorazione, trasporti) ma anche delle imprese che lavorano e che sono collegate alla società sportiva. "La vittoria dello scudetto - spiega Pasquale Russo, presidente Confcommercio Campania - ha sicuramente un effetto immediato e diretto su tutta la filiera turistica. Non c'è dubbio che l'evento sportivo abbia richiamato in città moltissimi visitatori perché i festeggiamenti che accompagnano la conquista del titolo e dunque il folklore, i fenomeni popolari e le immagini che stanno girando su tv e siti esteri suscitano e continuano a suscitare grandissima curiosità perché la gente vuole venire a vedere che cosa accade e vuole vedere di persona alcuni luoghi simbolo legati al calcio e allo scudetto. Di conseguenza la vittoria del campionato costituisce un moltiplicatore dell'immagine della città".

Un effetto 'booming' (in forte espansione, ndr) che tuttavia - sottolinea Russo - "non sarà eterno, andrà a scemare con il passare del tempo ma è indubbio che qualcosa resterà perché la crescita del brand città di Napoli si capitalizza soprattutto in termini di maggiore conoscenza della città in particolare all'estero".