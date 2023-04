Camorra Napoli, arrestato per violenza domestica Salvatore di Lauro

Napoli, 5 aprile 2023 - Salvatore Di Lauro, uno dei dieci figli del boss di camorra Paolo Di Lauro, conosciuto come Ciruzzo 'o Milionario, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, 35 anni, è finito in carcere dopo che la polizia di Stato ha eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura. Le indagini della Squadra mobile hanno accertato che Di Lauro si sarebbe reso protagonista di continue minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche ai danni della moglie. L'uomo non si sarebbe fermato nella sua condotta violenta neanche in presenza dei propri figli, tutti minorenni. Lo scorso 27 febbraio, inoltre, la moglie di Salvatore Di Lauro, con il quale non conviveva più, ha denunciato il marito, che si era presentato sotto il balcone di casa con del liquido incendiario.