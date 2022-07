Covid in Campania oggi, bollettino 7 luglio: 13.254 casi, +81% nell'ultima settimana

Napoli, 7 luglio 2022 - Sono 13.254 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 39.715 test effettuati, per un tasso di contagio pari al 33,37%, in leggera flessione rispetto al 34,67% fatto segnare ieri (qui il bollettino del 6 luglio). I deceduti sono sei.

Sul fronte ospedali, aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati che oggi sono 34 a fronte dei 30 fatti registrare ieri (+4). In leggero aumento anche i posti letto di degenza occupati 606 (+6). Napoli è prima in Italia per incidenza, Salerno quinta e Caserta nona.

Il numero degli attuali positivi sale a 158.499 (+8.418), i decessi arrivano a 10.657 da inizio pandemia e il totale dei casi va a quota 1.903.074

Dati Gimbe: balzo di contagi +81,8%

In Campania, nella settimana 29 giugno-5 luglio, si registra una performance in eggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.539) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (81,8%) rispetto alla settimana precedente. È quanto si rileva dal rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (14,9%) e in terapia intensiva (5,9%) occupati da pazienti Covid.

Le reazioni

Alla luce dell'escaletion dei casi in Campania e in tutta Italia, dall'ordine dei medici parte la proposta di "autodenuncia per i positivi" del tampone fai da te e "sanzioni" per far rispettare l'obbligo.

L'andamento della curva pandemica preoccupa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, convinto che "con il numero dei contagi decuplicato rispetto a un anno fa, i ricoveri nei reparti ordinari quadruplicati e il 20% di persone in più nelle terapie intensive: siamo di fronte a problemi drammatici in questo momento".

L'invito alla prudenza del sindaco Manfredi: "E' una nuova ondata"

"Siamo sicuramente in presenza di una nuova ondata, le caratteristiche sono molto differenti e i casi gravi sono molto ridotti rispetto all'inizio della pandemia, però è chiaro che ci vuole attenzione e soprattutto bisogna spingere tutti i cittadini ad avere prudenza", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la situazione del contagio da Covid-19. Il primo cittadino partenopeo richiama i cittadini a rispettare "l'uso della mascherina negli ambienti affollati e la continuità nelle azioni di igiene personale, che sono fondamentali per evitare che il contagio possa dilagare eccessivamente. E' un momento in cui ci vuole una particolare attenzione", conclude.