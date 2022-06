Covid in Campania, contagi in lieve calo: 2.876 nuovi casi su 15.445 test

Articolo : Covid Italia, 31.885 nuovi casi e 48 morti. I dati del 15 giugno regione per regione

Napoli, 15 giugno 2022 - Sono 2.876 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 15.445 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,62%, in flessione rispetto al 20, 25% fatto registrare ieri quando i nuovi contagiati hanno sfiorato quota 4.000 casi: 3.833 pre la precisione. Un solo deceduto risalente ai giorni scorsi ma registrato solo nella giornata di ieri (qui il bollettino del 14 giugno)

La situazione negli ospedali torna in salita. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+1 rispetto a ieri). I posti letto di degenza ordinaria occupati 299 (+8).