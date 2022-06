Covid oggi in Campania, bollettino del 14 giugno, su i contagi: 3833 nuovi casi

Articolo : Covid oggi in Campania, il bollettino del 13 giugno: contagi sotto quota 1000

Napoli, 14 giugno 2022 - In rialzo la curva pandemica. Sono 3833 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 18.921 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,25% di poco superiore a quello registrato ieri (19,86%, qui il bollettino del 13 giugno).

Due le persone decedute. Migliora la sistuazione sul fronte ospedaliero: i posti letto di terapia intensiva occupati sono 14 (-3 rispetto al dato di ieri). Quelli di degenza ordinaria occupati sono invece 291 (+1 rispetto a ieri).

De Luca: "Preoccupa la variante Omicron 5"

"Abbiamo qualche preoccupazione per la nuova variante Omicron 5. Abbiamo registrato un piccolo aumento dei contagi. Siamo preoccupati perché la variante è diffusa in Germania e quest'estate avremo milioni di turisti tedeschi che arriveranno in Italia. Dobbiamo essere molto prudenti se vogliamo tornare alla vita", ha detto oggi a palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.