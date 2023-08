Clogs, il loro ritorno alla moda: gli zoccoli olandesi più cool

Milano, 25 agosto 2023 – Nelle ultime stagioni estive sono tornati alla ribalta i clogs, gli zoccoli con suola in legno e tomaia in cuoio di origine olandese, rivisitati e riproposti da molte marche di calzature e designer per renderli più glamour e attuali. Sono stati avvistati anche ai piedi di molte influencer e celebrities come Bella Hadid, Reese Whiterspoon, Sarah Jessica Parker, le gemelle Olson, Anne Hathaway e Miley Cyrus. Un endorsement che ha contribuito a sdoganare queste scarpe e a renderle un elemento fashion e internazionale.

Storia

Gli zoccoli di legno, nei Paesi Bassi, hanno una lunga tradizione che risale a secoli fa. Queste calzature hanno svolto un ruolo importante nella cultura e nella moda olandesi e hanno subito diverse evoluzioni nel corso del tempo. Originariamente, in età medioevale, gli zoccoli di legno erano calzature da lavoro indossate da agricoltori, pescatori e altri lavoratori manuali. La robusta suola di legno offriva protezione ai piedi durante il lavoro nei campi o in ambienti umidi. Gli zoccoli venivano realizzati principalmente con legno di pioppo, salice o pioppo nero. La lavorazione artigianale richiedeva abilità e dedizione. I contadini spesso creavano le proprie calzature usando materiali locali e tecniche tramandate di generazione in generazione.

Icona

Nel tempo, gli zoccoli di legno sono diventati un simbolo della cultura olandese e hanno acquisito valore emblematico e storico. Nel corso degli anni, hanno conosciuto momenti di alti e bassi nel mercato della moda. Verso la fine del XIX secolo e durante il XX secolo, per esempio, hanno perso un po’ di popolarità per poi tornare in gran spolvero.

Rinascita

Nell’ultimo mezzo secolo, infatti – soprattutto negli anni Settanta e nei Novanta – i clogs hanno vissuto una rinascita e sono diventati un accessorio vintage reinterpretati da stilisti e marchi in modo da combinare classicità e contemporaneità. Le suole possono essere colorate o decorate, e le tomaie possono essere in pelle, suede, tessuto o altri materiali moderni. Alcuni modelli includono dettagli come borchie, fibbie e intarsi.

Abbinamenti

Un modo per abbinare gli zoccoli olandesi è con un vestito a fiori midi o maxi e una giacca in denim, con tocco romantico, ma attuale. Queste calzature, in generale, stanno bene insieme ad abiti leggeri e freschi di cotone o lino, midi o maxi, monocromatici o con stampe. Per un look boho-chic si possono indossare anche con un paio di jeans a zampa d'elefante o a gamba larga e, sopra, una camicia o una blusa morbide. Con i pantaloncini in denim o in tessuto, i clogs aggiungono una nota country. Stanno bene anche con le gonne lunghe fluenti o, per dare un’aria più giocosa, pure con le gonne corte e svasate. Gli accessori più indicati? Borse a tracolla, cappelli a tesa larga, braccialetti o collane in stile hippy e flower power.