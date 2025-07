Re-Loved. Stile al top tra memoria e circolarità

Harmont & Blaine rinnova il suo impegno per la sostenibilità lanciando Re-Loved, una capsule collection realizzata in collaborazione con Roberto Lonoce, co-fondatore e direttore creativo di Re-Jàvu Milano. La collezione dà nuova vita a capi d’archivio e tessuti di precedenti stagioni, reinterpretandoli secondo i principi del riuso creativo, del riciclo responsabile e della moda circolare.

Re-Loved è un esercizio di stile e memoria che fonde l’estetica urban cool del brand partenopeo con la visione sartoriale e sperimentale di Lonoce, che agisce come un “alchimista dei tessuti”, scomponendo e ricomponendo linee, texture e grafismi in look inediti. Tra gli elementi distintivi della collezione ritornano icone Harmont & Blaine come le righe multicolor, i patchwork floreali, le camicie bowling, i chino e naturalmente il celebre bassotto Blaine, ristilizzato in una nuova etichetta con il simbolo del triangolo di Möbius.

Ogni capo è il frutto di un processo di trasformazione: il gilet in nylon diventa una nuova giacca grazie a inserti di popeline rigenerato, mentre la field jacket si arricchisce con dettagli provenienti da vecchi pantaloni. Camicie, pantaloni e boxer sono frutto di mix and match tra pezzi di stagione passata, con combinazioni sorprendenti tra fantasie floreali, righe e micro-check.

Accanto a Re-Loved, la collezione presenta anche altri due filoni creativi. Postcard è una capsule estiva che include t-shirt, costumi e abiti stampati con immagini di cartoline vintage, ispirate a mete iconiche come Capri, Portofino, Ibiza e Miami. Una narrazione visiva che racconta la leggerezza degli ultimi giorni di vacanza, tra tonalità delicate come rosa palladio, acquamarina e sesamo, applicate a tessuti naturali come lino e cotone.

Infine, il progetto Earth Dye prosegue la sperimentazione su tinture naturali a basso impatto ambientale. I tessuti sono colorati con pigmenti della terra in tonalità come ocra, bruno cassel, verde nicosia e rosso pompeiano. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso a favore dell’ambiente sostenuto da Harmont & Blaine, che include anche la collaborazione con treedom.net, realtà italiana certificata B Corp impegnata nella riforestazione globale. Con treedom, il brand ha recentemente piantato una foresta in Ecuador.

Con Re-Loved, Harmont & Blaine dimostra che la moda può essere un atto di cura e rigenerazione, in grado di coniugare creatività, memoria e responsabilità. Un invito a riscoprire il valore del passato per disegnare un futuro più sostenibile, anche nel guardaroba.