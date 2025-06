Anna Wintour lascia Vogue America: chi sarà il prossimo re o regina della moda?

Il mondo della moda è in fermento: Anna Wintour, la leggendaria direttrice di Vogue America, ha annunciato il suo passo indietro dopo 37 anni alla guida della rivista che ha definito gli standard dell’editoria di moda globale. La notizia, trapelata il 25 giugno 2025 durante una riunione con lo staff e confermata da Condé Nast al New York Post, segna la fine di un’era e apre un dibattito su chi sarà in grado di raccogliere un’eredità tanto imponente.

Wintour, 75 anni, non abbandonerà completamente il suo impero: manterrà i ruoli di Global Chief Content Officer di Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue, ma la ricerca di un nuovo responsabile dei contenuti editoriali per Vogue America è già iniziata.

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni (Ansa)

Le motivazioni delle dimissioni: una scelta strategica?

Le ragioni ufficiali dietro la decisione di Anna Wintour di lasciare la direzione di Vogue America non sono state dettagliate, ma il contesto suggerisce una combinazione di fattori personali e professionali. A 75 anni, dopo quasi quattro decenni al timone, Wintour potrebbe aver scelto di concentrarsi su un ruolo più strategico e globale, come quello di Global Chief Content Officer di Condé Nast, che le consente di supervisionare tutte le pubblicazioni del gruppo, da Vanity Fair a GQ.

Questo passaggio le permette di mantenere un’influenza significativa senza il peso operativo della gestione quotidiana di Vogue America. Inoltre, il settore dell’editoria di moda sta affrontando una crisi strutturale: la transizione al digitale, la competizione con i social media e le nuove dinamiche culturali richiedono un rinnovamento. Wintour, nota per il suo fiuto per le tendenze, potrebbe aver deciso che è il momento di lasciare spazio a una nuova voce capace di affrontare queste sfide con un approccio fresco.

Le indiscrezioni suggeriscono anche che la decisione possa essere legata a una riorganizzazione interna di Condé Nast, che cerca di bilanciare tradizione e innovazione in un mercato sempre più competitivo. Nonostante le speculazioni su una possibile pressione esterna, Wintour ha dimostrato di essere una costante nel panorama editoriale, sopravvivendo a crisi economiche e cambiamenti culturali. La sua scelta di passare il testimone sembra quindi più un atto di lungimiranza che una resa, con l’obiettivo di garantire a Vogue America una guida capace di adattarsi ai tempi.

Anna Wintour: una carriera che ha ridefinito la moda

Nata il 3 novembre 1949 a Hampstead, Londra, Anna Wintour è figlia di Charles Wintour, ex direttore dell’Evening Standard, e di Eleanor Trego Baker, discendente di una famiglia accademica americana. La sua passione per la moda si manifesta già in adolescenza, ispirata dalla rivoluzione stilistica della Swinging London degli anni ’60, con figure come Mary Quant. A 15 anni, inizia a lavorare da Harrods, ma abbandona presto gli studi, dichiarando con la sua caratteristica determinazione: "O conosci la moda o non la conosci”. La sua carriera giornalistica prende il via con collaborazioni presso riviste britanniche come Oz e Harper’s & Queen, per poi trasferirsi a New York negli anni ’70, dove lavora come redattrice di moda per Harper’s Bazaar e Viva.

Nonostante un licenziamento da Harper’s Bazaar per la sua visione giudicata troppo audace, Wintour non si arrende. Nel 1983 diventa direttrice creativa di Vogue America, per poi guidare British Vogue dal 1985 al 1987, dove si guadagna il soprannome di “Nuclear Wintour” per il suo approccio inflessibile, che include il licenziamento di gran parte dello staff per imporre la sua visione. Nel 1988, prende le redini di Vogue America, succedendo a Grace Mirabella. La sua prima copertina, con la modella Michaela Bercu in jeans da 50 dollari e un maglione couture da 10.000 dollari, rompe con la tradizione delle copertine patinate e introduce un’estetica più accessibile e pop, segnando l’inizio di una nuova era.

Sotto la sua guida, Vogue America si trasforma in una piattaforma culturale che va oltre la moda, promuovendo celebrità, diversità (sebbene con critiche per la lentezza nell’abbracciarla) e giovani talenti come John Galliano e Proenza Schouler. Wintour ha anche rivoluzionato il Met Gala, trasformandolo in un evento globale, e ha fondato il CFDA/Vogue Fashion Fund per sostenere i designer emergenti. Il suo impatto si estende al digitale, con il lancio di Teen Vogue e un’attenzione precoce alle piattaforme online.

Anna Wintour (nella foto assieme a Donatella Versace) lascia Vogue America: chi sarà il prossimo re o regina della moda?

Il carattere di Wintour: temuta e rispettata

Anna Wintour è sinonimo di potere e determinazione. Il suo soprannome, “Nuclear Wintour”, riflette un carattere che non ammette compromessi. Con il suo iconico caschetto biondo e gli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer indossati anche al chiuso (in realtà lenti correttive, secondo il biografo Jerry Oppenheimer), Wintour emana un’aura di autorità glaciale. La sua ex assistente Lauren Weisberger ha immortalato questo tratto nel bestseller Il diavolo veste Prada, dove il personaggio di Miranda Priestly, interpretato da Meryl Streep, sembra ispirarsi a lei, con i suoi “sguardi glaciali” e “giudizi trancianti”. Sebbene Wintour abbia negato una corrispondenza diretta, il ritratto di una leader esigente, perfezionista e spesso distante è diventato parte del suo mito.

Le sue scelte editoriali audaci, come l’uso di celebrità in copertina o l’introduzione di jeans su Vogue, hanno attirato critiche ma anche elogi per la capacità di anticipare i tempi. Wintour è stata accusata di promuovere standard estetici irraggiungibili e di scarsa diversità, ma ha anche dimostrato di sapersi adattare, come quando ha sostenuto designer emergenti e risposto alle critiche includendo figure come LeBron James o Puff Daddy in copertina. La sua tenacia e il suo fiuto per le tendenze l’hanno resa una figura polarizzante ma innegabilmente influente.

I candidati ideali per succedere a Wintour

La ricerca del successore di Anna Wintour è un compito arduo: il nuovo responsabile dei contenuti editoriali di Vogue America dovrà bilanciare l’eredità di una rivista iconica con la necessità di innovare in un’era digitale dominata da influencer e piattaforme social. Ecco i principali candidati papabili e le motivazioni che li rendono adatti al ruolo:

Chioma Nnadi: la favorita interna

Chi è: attualmente responsabile dei contenuti editoriali di British Vogue, Nnadi è una figura di spicco nel panorama di Condé Nast. Nata a Londra da padre nigeriano e madre svizzera, ha una carriera consolidata, con esperienze al London Evening Standard e a Vogue America come redattrice.

Perché potrebbe succedere: Nnadi rappresenta una scelta di continuità con una visione moderna. La sua direzione di British Vogue dal 2023 ha ricevuto elogi per l’approccio inclusivo e per la capacità di coniugare moda e cultura pop. La sua esperienza all’interno del sistema Vogue e la sua sensibilità verso temi come la diversità e l’inclusività la rendono una candidata ideale per affrontare le critiche mosse a Wintour in passato. Inoltre, la sua giovane età (45 anni) e il suo background multiculturale potrebbero portare un rinnovamento graduale senza stravolgere l’identità della rivista.

Radhika Jones: l’outsider con visione globale

Chi è: direttrice di Vanity Fair dal 2017, Jones ha una formazione accademica (Harvard) e un’esperienza editoriale che spazia dal New York Times a Time. Ha trasformato Vanity Fair in una piattaforma che unisce cultura, politica e moda.

Perché potrebbe succedere: Jones ha dimostrato di saper gestire una testata di prestigio in un contesto competitivo, con un approccio che integra narrativa culturale e attualità. La sua visione potrebbe portare Vogue verso un’ulteriore evoluzione, rendendolo più rilevante per un pubblico giovane e attento ai temi sociali. Tuttavia, la sua mancanza di esperienza diretta nel mondo della moda potrebbe essere un limite.

Edward Enninful: il ritorno di un veterano?

Chi è: ex direttore di British Vogue (2017-2023), Enninful è noto per aver rivoluzionato la rivista con un focus su diversità e inclusività, portando in copertina figure come Beyoncé e attivisti come Malala Yousafzai.

Perché potrebbe succedere: Enninful ha già esperienza con il brand Vogue e una reputazione consolidata come innovatore. Il suo approccio progressista potrebbe rispondere alle critiche sulla mancanza di diversità sotto Wintour. Tuttavia, nel 2022 ha smentito le voci di un possibile passaggio a Vogue America, e il suo attuale ruolo come consulente globale per Condé Nast potrebbe complicare una nomina diretta.

Tom Ford: l’ipotesi audace

Chi è: stilista e regista, Ford è un’icona della moda, noto per il suo lavoro con Gucci e Yves Saint Laurent e per il suo brand omonimo.

Perché potrebbe succedere: come suggerito da un utente su X, Ford potrebbe rappresentare una scelta non convenzionale ma visionaria. La sua esperienza come designer e la sua capacità di plasmare l’immaginario della moda lo renderebbero capace di portare una prospettiva creativa unica. Tuttavia, la sua mancanza di esperienza editoriale potrebbe essere un ostacolo significativo.

Gabriella Karefa-Johnson: la voce della nuova generazione

Chi è: stilista e redattrice di moda, Karefa-Johnson è stata fashion director di Vogue America e ha collaborato con marchi come Miu Miu. È nota per il suo stile audace e il suo impegno per l’inclusività.

Perché potrebbe succedere: la sua conoscenza del brand Vogue e la sua capacità di parlare a un pubblico giovane e diversificato la rendono una candidata interessante. Tuttavia, la sua esperienza relativamente limitata in ruoli di leadership potrebbe pesare contro di lei.

Perché questi candidati?

Il successore di Wintour dovrà avere una combinazione di visione creativa, capacità gestionali e sensibilità culturale. Chioma Nnadi sembra la scelta più probabile per la sua esperienza diretta con Vogue e il suo approccio moderno, ma Condé Nast potrebbe optare per una figura esterna come Jones per un rinnovamento più radicale. Enninful, nonostante il suo talento, sembra meno probabile a causa delle sue recenti dichiarazioni, mentre Ford rappresenta un’ipotesi affascinante ma rischiosa. Karefa-Johnson potrebbe essere una scelta a lungo termine, ma potrebbe necessitare di ulteriore esperienza.

Un’eredità difficile da eguagliare

Chiunque prenderà il posto di Anna Wintour dovrà confrontarsi con un’eredità monumentale. Vogue America non è solo una rivista, ma un’istituzione culturale che ha influenzato designer, celebrità e consumatori. Il nuovo direttore dovrà navigare un panorama mediatico frammentato, dove i social media e gli influencer competono con le testate tradizionali, mantenendo al contempo il prestigio e l’autorevolezza di Vogue. La capacità di bilanciare innovazione e tradizione sarà cruciale, così come l’attenzione a temi come la sostenibilità e l’inclusività, che il pubblico di oggi considera imprescindibili.