Macron: “La Francia riconoscerà lo stato palestinese”. Lo stop di Israele e degli Stati Uniti: “Aiuta Hamas e frena la pace”

Roma, 25 luglio 2025 - A sorpresa il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia diventerà la prima grande potenza occidentale a riconoscere uno stato palestinese. Il capo dell’Eliseo lo ha fatto pubblicando ieri sera una lettera inviata al presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, in cui conferma lo storico impegno francese, nella speranza di accelerare una tregua e "per una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Il riconoscimento sarà formalizzato a settembre, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma ha già scatenato reazioni opposte, da Israele agli Stati Uniti, e in cuore alla stessa Europa, dove Gb e Germania sono state colte di sorpresa, e la Spagna ha espresso la volontà di seguire l'esempio dei vicini.

La Francia riconosce uno stato palestinese, la lettera inviata al presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, ha subito condannato "fermamente" la decisione del "signor Macron", rimarcando che questa decisione "premia il terrorismo", accusando Parigi di guidare "una crociata contro lo Stato ebraico". Altro stop è arrivato senza mezzi termini dalla Casa Bianca con il post su X del segretario di Stato, Marco Rubio: "Gli Stati Uniti respingono fermamente il piano di Macron", definendola una decisione "sconsiderata", e ancora "non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace", infine Rubio ha definito l'annuncio "uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre".

Emmanuel Macron e Mahmud Abbas