Da Peaky Blinders a Oppenheimer, lo stile di Cillian Murphy fuori e dentro il set

Cillian Murphy è l’uomo del momento. Dopo aver collaborato con Christopher Nolan in ruoli minori (Jonathan Crane alias lo Spaventapasseri nella trilogia del Cavaliere Oscuro, il soldato senza nome di “Dunkirk”, il figlio che anela l’amore del padre in “Inception”), il quarantasettenne attore irlandese è arrivato finalmente anche nelle sale italiane con “Oppenheimer”, uno dei titoli più attesi dell’estate, acclamato dalla critica e promosso a pieni voti dal pubblico. Il talento di Murphy va di pari passo con la sua riservatezza, e, in fatto di stile, Cillian ha le idee ben chiare. «Un buon paio di pantaloni, una giacca e un buon paio di stivali per me sono davvero importanti» ha dichiarato. E, allora, tra set e vita privata, quale outfit targato Cillian Murphy conquisterà i vostri cuori?

Lo stile Peaky Blinders

La serie targata Netflix si è conclusa nell’aprile 2022 con un episodio che ha lasciato aperta la porta per un film sequel, di cui, però, ancora non si hanno notizie certe. Thomas Shelby, il personaggio interpretato da Murphy, anima pulsante dello show, è un uomo complesso, crudele, spietato, a tratti anaffettivo. Un’anima segnata da una guerra mondiale (la Prima) che ha lasciato profonde cicatrici. Ma l’orrore e la violenza della vita di Thomas vengono magnificamente celati da uno stile impeccabile. Il lavoro della costumista Stephanie Collie è stato semplicemente eccezionale. Lunghi cappotti dal taglio intramontabile, completi a tre pezzi di fattura squisita, il tweed è il grande protagonista per gli abiti realizzati nei toni del grigio, blu e marrone, camicie con colletto penny, sempre e rigorosamente allacciate, stivaletti in pelle alti fin sopra alla caviglia e, naturalmente, l’immancabile cappello Newsboy, il cappello da strillone, la tipica coppola irlandese, che accompagna sempre i fratelli Shelby.

Il cappello fedora di Oppenheimer

Dal Newsboy al Fedora. E’ uno dei dettagli voluti dal regista Christopher Nolan e la scelta è stata azzeccata. Il J. Robert Oppenheimer portato sullo schermo da Cillian Murphy è sempre riconoscibile, in ogni scena, grazie anche al cappello Fedora che indossa (è l’unico personaggio a portare un cappello). Dopo lunghe ricerche, la costumista Ellen Mirojnick ha trovato il modello perfetto a Los Angeles da Baron Hats. Non è un classico Fedora né, un Borsalino, ma un taupe hat nella tonalità tortora che cambia nuance a seconda della luce, giocando con riflessi e stati d’animo. «Questo cappello è una vera affermazione! - ha commentato la Mirojnick - completa perfettamente la silhouette di Oppenheimer. Anche se vedessi la sua ombra, sapresti che è lui».

Il Cillian privato e la moda

In un mare di celebrità che con il fashion system flirtano spesso e volentieri (a volte esageratamente), Cillian Murphy è davvero l'Amleto del mondo della moda, un “uomo qualunque”, pacato e al contempo molto riconoscibile. Il guardaroba della star di “28 giorni dopo” è composto da abiti neri, grigi, antracite e blu scuro, magliette semplici e a righe bretoni, pantaloni, giacche di jeans e stivali. Un look accessibile al “gentiluomo medio”. Facile da copiare, altrettanto facile da portare.

Toni neutri e basso profilo

Sebbene preferisca evitare la mondanità, quando è costretto a camminare sul poco amato red carpet, Cillian Murphy sa essere elegantemente sofisticato, optando per uno schema di colori tenui, mescolando grigi, blu e antracite con dettagli neri o marroni. Tra i suoi outfit più riusciti, c’è un abito grigio dal taglio skinny, abbinato a una camicia Oxford (capo d'abbigliamento irrinunciabile nel guardaroba maschile) blu scuro e a scarpe Oxford di pelle nera.

Look denim e pantaloni aderenti

Alto poco meno di un metro e 80, corporatura esile, Cillian preferisce indossare pantaloni aderenti che ben si modellano sul suo fisico. Semplicemente perfetto in un’uscita casual dove indossava un paio di jeans neri con una giacca di jeans blu, dando un tocco di luce con una semplice t-shirt bianca. A completare il tutto un paio di stivaletti Chelsea marrone scuro.

Il comfort come prima regola

Lo stile di Cillian Murphy è decisamente casual. Per copiarlo basta indossare una maglietta bianca sotto un maglione di lana a maglia larga, jeans di tela nera e una funzionale giacca con cerniera per dare un tocco di grinta in più. L’attore ha anche una vera e propria passione per le camicie a righe, importanti o più sottili, in vari colori dal verde, al blu, dal rosso al nero. Scelte classiche da indossare con garbo e sicurezza, per un look sempre attuale.