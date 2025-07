Tracollo termico e nubifragi: svolta meteo sull’Italia. E no, non durerà poche ore

Roma, 25 luglio 2025 – E’ presto per dire “l’estate è finita”. Ma sicuramente la stagione del solleone subirà un bello stop. Colpa di un vortice in arrivo dall’Atlantico che abbatte il muro dell’anticiclone africano, portando correnti fresche e umide, insieme a un abbassamento delle temperature. Stavolta sarà coinvolto anche il Centro-Sud. Possiamo dunque dire addio al grande caldo, almeno per ora. Ma vediamo la situazione tratteggiata dai meteorologi.

"La saccatura atlantica attualmente sulla Francia si muoverà finalmente verso l'Italia nell'arco del weekend”, scrive 3bMeteo. La perturbazione porterà temporali anche intensi al Nord, estendendosi fino al Centro e al Sud. Non si tratta di una parentesi ma dell'”incipit di una nuova dinamica atmosferica che coinvolgerà correnti molto fresche provenienti dal Mare del Nord”.

Il risultato sarà tracollo termico, precipitazioni e venti forti.

Una prima fase di maltempo è attesa per sabato 26 luglio. Per la giornata di domani iLmeteo stima “temporali anche forti, su Nordest, Alpi, Prealpi e Triveneto, con possibili estensioni lungo tutta la dorsale appenninica” e incursioni possibili "fino all’interno del Centro, alla Campania interna, in Basilicata e ai settori settentrionali della Puglia”. La situazione sarà movimentata tanto che la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla su Veneto, Emilia-Romagna e settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche e Umbria.

La mattina di domenica 27 luglio sarà interlocutoria. Il vero peggioramento è atteso la sera con “temporali in formazione sulle Alpi” che “si muoveranno nella notte verso le pianure del Nord, con fenomeni localmente intensi”. Sono possibili grandinate e bufere di vento, persino “nubifragi”, “su Piemonte orientale, Lombardia, Veneto e Friuli, in estensione serale anche all’Emilia Romagna e alla Toscana”. Domenica è anche il giorno in cui il caldo rovente abbandonerà il nostro territorio, anche là dove non saranno ancora arrivate le piogge, e cioè al Centro e al Sud.

Parliamo di un calo di 10/15°C delle temperature. Al Sud le massime scenderanno significativamente lunedì, per non superare i 30° lungo le coste. I meteorologi sono concordi: il maltempo arriva per restare. Ecco infatti con la nuova settimana un ulteriore “impulso instabile” da Nord che “promette un ulteriore calo termico e piogge sparse su gran parte dell'Italia”. Ne sapremo di più sulla durata della perturbazione nelle prossime ore…