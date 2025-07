Bagaglio a mano, la rivoluzione è realtà: liquidi fino a due litri. Ecco in quali aeroporti italiani

Roma, 25 luglio 2025 – Via il limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano: già da oggi, in alcuni aeroporti europei sarà possibile viaggiare senza l’odiata restrizione. Come conferma Airport Council International, che raggruppa oltre 600 aeroporti in 55 Paesi, è arrivato infatti l’atteso via libera della Conferenza europea sull’Aviazione civile (Ecac) all'algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 Ctix, scanner di ultima generazione in grado di analizzare con estrema precisione il contenuto dei bagagli dei passeggeri e rilevare l’eventuale presenza di materiali pericolosi. Insomma, a bordo si potranno portare creme, profumi, acqua, olio ecc. Il potente macchinario li riconoscerà da liquidi potenzialmente esplosivi o lesivi. Ricordiamo infatti che il limite dei 100 ml fu imposto nel 2006, come misura antiterrorismo.

Ma attenzione, la norma resterà in vigore negli scali non dotati dell’Hi Scan. Resta il rischio che, pur partendo più ‘pesanti’, l’aeroporto del volo di ritorno sia sprovvisto del macchinario e che quindi conservi la vecchia norma. E allora si dovrà imbarcare il trolley in stiva (pagando naturalmente) o abbandonare i flaconi al security check. Per questo il Codacons “chiede di adottare misure di sicurezza identiche in tutti gli aeroporti europei, creando regole uniformi in tutto il territorio Ue ed evitare difformità che possono arrecare un danno ai passeggeri”.

Quali sono gli aeroporti italiani attualmente equipaggiati dell’Hi Scan 6040 Ctix? Fa l’elenco il Codacons. Si tratta di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Da qui, in linea teorica da subito, si potrà partire portandosi in cabina liquidi fino a 2 litri. A Linate, per esempio, tutti i macchinari dei controlli sicurezza sono in grado di testare i liquidi dal 2020, quindi senza il bisogno per i passeggeri di toglierli dai bagagli a mano prima del passaggio nello scanner. A Malpensa gli scan sono in funzione dal 2023, anche per i voli extra-Ue.