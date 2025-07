Thailandia-Cambogia, l’altolà di Bangkok: “Così si rischia una guerra”. Phnom Penh: “Abbattuti due F-16”

Bagnkok, 25 luglio 2025 - Al secondo giorno di scontri tra eserciti al confine, la Thailandia ha avvertito chiaramente la Cambogia: "Se la situazione dovesse degenerare, potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata agli scontri". Una specie di ultimatum quello lanciato dal primo ministro ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai (La premier Paetongtarn Shinawatra è stata sospesa dall'incarico di primo ministro su decisione della Corte Costituzionale dopo lo scandalo di una telefonata con il potente capo del Senato cambogiano Hun Sen, ndr), parlando con i giornalisti a Bangkok.

L'esercito cambogiano utilizza i sistemi mobili missilistici BM-21 Grad di fabbricazione russa

Secondo giorno di scontri

Intanto è ripreso all'alba lo scambio di colpi di artiglieria nelle province contese di Ubon Ratchathani e Surin. L'esercito cambogiano sta utilizzando da ieri sistemi mobili missilistici BM-21 di fabbricazione russa, e le forze thailandesi rispondono con razzi e raid aerei. E cresce anche l'emergenza umanitaria con oltre 130 mila persone evacuate dalle aree di conflitto solo sul lato thailandese. Mentre Phnom Penh parla di 1.500 le famiglie spostate dalla provincia di confine di Oddar Meanchey in Cambogia. Il bilancio delle vittime è salito a 14 morti thailandesi e un cambogiano, con 5 feriti.

Scambio di accuse

L'ennesimo scontro tra i due Paesi iniziato ieri, come in altri casi, ha una verità offuscata dallo scambio di accuse. Secondo Bangkok a dare inizio alle ostilità sarebbero stati sei soldati cambogiani, dotati anche di un lanciarazzi, che in prossimità della frontiera e non si sarebbero fermati all'alt intimato dalle forze thailandesi, dando inizio a una sparatoria poi degenerata in uno scontro tra i due eserciti. Completamente opposta la versione della Cambogia che accusa i militari thailandesi di un'incursione ingiustificata e di aver fatto fuoco contro i cambogiani, che si sarebbero solo difesi.

Giallo dei due caccia F-16 abbattuti

Nello scontro armato le forze cambogiane hanno lanciato razzi sul versante thailinadese del confine, uno ha colpito una stazione di rifornimento, mentre Bangkok ha risposta con sei caccia F-16 che hanno colpito obiettivi militari oltreconfine, due dei quali sarebbero stati abbattuti dall'anti-aerea di Phnom Penh, anche se mancano conferme da parte thailandese.

Ok di Bangkok alla mediazione della Malaysia

Dopo vari no la Thailandia ha aperto alla mediazione della Malaysia per risolvere senza le armi la disputa con la Cambogia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri. "Siamo pronti, se la Cambogia desidera risolvere la questione attraverso i canali diplomatici, bilateralmente o anche tramite la Malaysia, siamo pronti a farlo", ha dichiarato Nikorndej Balankura. "Ma finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta", ha aggiunto. Lo stesso Balankura, poco prima aveva dichiarato: "Non ritengo vi sia bisogno ancora di mediazioni".