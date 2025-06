Luce e purezza. Eleventy celebra la poesia del lino

La primavera-estate uomo 2026 di Eleventy celebra il lino, fibra antica e naturale, simbolo di purezza e luce. Leggero, traspirante e benefico, il lino incarna perfettamente la filosofia del brand: unire bellezza, comfort e raffinatezza. Indossare il lino è un gesto poetico. È portare addosso un fiore che si fa filo, camicia, blazer doppiopetto. Un’esperienza sensoriale, che richiama la bellezza autentica della natura. Con questo stesso spirito nasce il cartellino della collezione, realizzato in carta di semi di lino: una volta piantato, darà vita a fiori azzurri. Perché l’eleganza naturale, per Eleventy, non è solo stile, ma gesto, emozione e memoria.

La palette cromatica si ispira all’alba sul mare, con tonalità che fluttuano tra luce e freschezza. Al fianco dei colori iconici del brand – grigi raffinati, panna, gesso e nuance naturali – compaiono nuove sfumature luminose: il giallo coriandolo, il rosa sale dell’Himalaya, il rosa cipria, il verde militare, il carbone fino al nuovo blu di Prussia, profondo e vibrante come l’orizzonte. Tessuti e materiali sono al centro della collezione. Lavorati, miscelati, reinventati. Il lino, puro o combinato con seta e cotone, disegna silhouette fluide, sobrie, contemporanee. Le giacche si alleggeriscono, si aprono in volumi morbidi, e si rinnovano con dettagli sartoriali come il collo “Mao”.

La maglieria diventa un linguaggio ricco di texture: lavorazioni mouliné, filati ritorti “a mano”, trecce e traforature disegnano una tridimensionalità vibrante. Anche la camiceria si arricchisce di dettagli: colli doppi, volumi generosi, proporzioni nuove.

Il pantalone assume un ruolo da protagonista, con tessuti ricercati e silhouette moderne. Tra le innovazioni, il modello Trisize: una sola taglia capace di adattarsi a tre misure diverse grazie a una cintura interna invisibile, per un’eleganza che non rinuncia alla funzionalità. Il denim, simbolo di stile di vita Eleventy, evolve verso una nuova leggerezza: capi realizzati con fibre pregiate – modal, seta, lino – trattati con lavaggi sostenibili e innovativi, in collaborazione con eccellenze italiane del settore. La capsule “Unexpected” esplora il workwear con occhi nuovi: volumi generosi, materiali tecnici, un equilibrio tra essenzialità e sofisticazione. È un’eleganza quotidiana, pensata per chi vive il presente con consapevolezza e stile.

La pelle, elemento distintivo del brand, si veste di nuovi volumi e ispirazioni biker rivisitate: materiali vintage, dettagli raffinati, lavorazioni ricercate. I gilet in pelle, icone del guardaroba Eleventy, tornano protagonisti.

Un nuovo concetto di leisurewear si afferma con capi in nylon-seta, raffinati e funzionali: tute, felpe, pantaloncini, cappelli, gilet dalle linee pulite e materiali nobilitati. Le T-shirt e le polo in cotone GIZA – fibra nobile e rara – completano l’offerta leisure con la stessa attenzione riservata all’abbigliamento formale.

Tutto questo diventa linguaggio comune, senso di appartenenza. Nasce così Eleventy Club: non solo un luogo, ma una visione, una community che condivide valori, estetica e filosofia. Club è famiglia, condivisione, identità. Il beachwear è caratterizzato da stampe floreali e geometriche, tessuti tecnici ad asciugatura rapida, e il nuovo boxer in seta-nylon, punto di incontro tra lusso e performance, pensato per chi cerca bellezza anche nei dettagli più liberi.

La pelletteria SS26 si distingue per funzione ed eccellenza artigianale. La tote bag – alternativa contemporanea allo zaino – si affianca a weekend bag, borse da palestra, zaini e piccola pelletteria, realizzati in camoscio o in nappa pregiata, rifiniti con impunture a contrasto color corda, in modo da esaltare l’anima artigianale di ogni creazione. Le calzature completano il racconto: sneakers leggere senza lacci, nuovi mocassini con suole flessibili, cuciture Strobel, punzonature e dettagli unici che parlano il linguaggio dell’artigianalità evoluta.

Debutta il servizio “Made to Order” in maglieria: quattordici modelli in puro cashmere, quaranta tonalità esclusive. Un invito a disegnare il proprio stile, scegliendo ogni dettaglio, per rendere il capo un’estensione della propria unicità.

Con la SS26, Eleventy invita a un’eleganza che nasce dalla natura, parla il linguaggio della materia, si esprime nel gesto quotidiano. Un’eleganza che respira, fiorisce e resta.