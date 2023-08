Spazzola per capelli, la guida per scegliere quella più adatta a te

Spazzolare regolarmente i capelli è importante per tutta una serie di motivi che riguardano la salute, la bellezza e la vitalità della propria chioma e della cute. È una pratica che contribuisce a mantenerli idratati e lucidi, stimola la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto, favorisce la crescita dei capelli. Usare le spazzole aiuta a rimuovere i nodi e i grovigli che possono formarsi a causa dei movimenti quotidiani, del vento e del sonno, in modo tale da evitare la formazione di nodi più grandi che potrebbero portare a rotture. È un gesto, inoltre, che aiuta a rimuovere la polvere, lo sporco e le particelle di prodotto accumulati nei capelli e previene la formazione delle doppie punte, oltre ad aiutare a preparare i capelli per lo styling. Scegliere la spazzola giusta dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di capelli che si hanno, la lunghezza e le proprie esigenze specifiche.

Capelli fini

Spazzolare i capelli fini richiede attenzione, poiché sono più delicati e vulnerabili a rotture e doppie punte. Per questa tipologia di capelli, è consigliabile utilizzare una spazzola con setole in nylon arrotondate, per non irritare il cuoio capelluto delicato.

Capelli spessi

Scegli una spazzola di grandi dimensioni per gestire la densità dei capelli. Le spazzole tonde con setole che rilasciano ioni sono ideali, poiché gli ioni sigillano le cuticole dei capelli e riducono il crespo, un problema comune con i capelli spessi.

Capelli lisci

Evita spazzole in plastica quando sono asciutti, poiché possono causare elettricità statica. Scegli spazzole di legno antistatico, con setole morbide soprattutto hai i capelli fini e che tendono a spezzarsi facilmente. Le spazzole piatte sono ideali quando hai poco tempo, mentre le spazzole tonde consentono uno styling voluminoso e dettagliato, specialmente se hai tempo a disposizione.

Capelli ricci

Spazzolali con cautela, preferibilmente quando sono bagnati. Le setole più robuste riescono a penetrare meglio tra le ciocche corpose, districandole e donando loro luminosità. Per la messa in piega, puoi optare per le spazzole tonde, soprattutto quelle con corpo in metallo che distribuiscono il calore in modo uniforme.

Lunghezza

Le spazzole più piccole e compatte sono adatte per modellare e definire i capelli corti. Per quelli lunghi, vanno meglio le spazzole più grandi e ampie per districare e pettinare le ciocche dalle radici alle punte, in pochi gesti.

Materiali

Le setole naturali sono più delicate sui capelli, ma richiedono cure particolari e possono non essere adatte per l'uso di piastre e phon. Quelle sintetiche sono più resistenti e possono essere utilizzate con strumenti di styling termico. Opta per forme ergonomiche, più comode e pratiche.

Delicatezza

A parte la scelta della spazzola in base ai tuoi gusti, alle caratteristiche dei tuoi capelli e alle tue esigenze, assicurati di procedere sempre delicatamente quando districhi le singole ciocche, in modo da non fare movimenti bruschi che potrebbero spezzare le fibre capillari e da non esercitare pressioni o sfregamenti eccessivi sulla cute. Spazzola i capelli preferibilmente quando sono asciutti, mentre quando la chioma è ancora bagnata o umida usa un pettine a denti larghi. Altrimenti puoi usare le tangle teezer, spazzole di piccole dimensioni appositamente progettate, in gomma o silicone, resistenti all'acqua e con superficie antiscivolo, che presentano centinaia di setole sottili e facilitano la rimozione dei nodi dopo lo shampoo e il balsamo.