Export in frenata ma ancora trainante

La moda maschile italiana nel 2024 sul fronte delle vendite estere si è mantenuta in territorio positivo, ma con ritmi più contenuti rispetto a quelli registrati nell’anno precedente; le importazioni, invece, sono rimaste in territorio negativo. Come indicano i dati ISTAT, l’export relativo al periodo gennaio-dicembre 2024 ha contenuto l’aumento al +0,1% sul 2023, per un totale di circa 9,5 miliardi di euro; mentre l’import ha palesato una flessione del -5,4%, calando a 6,5 miliardi di euro.