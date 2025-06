Nuovi orizzonti. Borletti e Quadrivio comprano Twinset

Borletti Group e Quadrivio & Pambianco, attraverso il veicolo di private equity Made in Italy Fund II, hanno acquisito il 100% di Twinset – storico brand italiano di moda femminile. L’operazione prevede una partecipazione paritetica tra i due investitori, che supporteranno congiuntamente la crescita futura dell’azienda. Tra i co-investitori figurano anche Narval Investimenti e il club deal di Ersel Banca Privata. Narval Investimenti inoltre affiancherà l’azienda nel nuovo percorso di crescita con un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Twinset.

Fondata a Carpi nel 1990, Twinset è oggi uno dei marchi di riferimento nel segmento affordable luxury in Italia. Twinset si distingue per uno stile romantico e bohemien, con un’offerta completa di collezioni total look. Oggi Twinset vanta una presenza capillare e ben consolidata, con oltre 150 punti vendita tra negozi diretti e in franchising.

La roadmap dei prossimi anni è chiara: Borletti e Quadrivio Pambianco intendono consolidare il posizionamento del brand nel segmento “affordable luxury” e rafforzarne l’awareness, con investimenti in marketing e comunicazione.

La strategia intende valorizzare ulteriormente il canale retail, investendo nelle migliori location per mantenerle coerenti con l’immagine del marchio e il “Twinset environment”. Tra gli obiettivi principali sono previsti anche significativi investimenti sull’online per accelerarne ulteriormente la crescita integrando questo canale sempre di più in una vera strategia digitale. Il piano di crescita include anche il rafforzamento del franchising e un’evoluzione selettiva del canale multimarca, che permetterà a Twinset di garantire la sua presenza nei negozi di moda più prestigiosi, a lato dei nomi più rilevanti del mondo del lusso.