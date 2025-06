Flaccavento e D’Alena. Il rapporto tra abito corpo e gestualità. Pioneer Denim si impegna per l’Africa

Tanti appuntamenti in Fortezza in collaborazione con Pitti Immagine. Tra questi, Consinee presenta il progetto ’The Body Is A Playground’, curato da Angelo Flaccavento con il fashion designer Luca D’Alena. Consinee, eccellenza cinese delle fibre di cashmere e dei filati preziosi, offre un libero spazio di espressione e sperimentazione per mostrare le possibilità e la malleabilità dei materiali attraverso capi di pura ricerca. Il giornalista e critico Angelo Flaccavento collabora ancora una volta con Luca D’Alena per creare una capsule collection di pezzi di maglieria, concentrandosi adesso sul rapporto tra abito e corpo, gestualità e fisicità. La collezione si compone di capi modulari, estensibili, grafici. Domani, il progetto viene presentato, oltre che con una installazione, attraverso una azione performativa.

Pioneer Denim, tra i maggiori produttori mondiali di filati, tessuti e capi in denim, presenta una capsule disegnata da Adriano Goldschmied e sviluppata con una specifica tecnologia di Soko, società specializzata nella ricerca di soluzioni innovative per il trattamento dei tessuti ed il lavaggio dei capi. Inoltre, Pioneer Denim (in foto) lancia il progetto a favore di AMREF, organizzazione sanitaria no-profit attiva in Africa, con la collaborazione di tre aziende italiane, per le quali Pioneer Denim ha messo a disposizione uno specifico tessuto, derivato solo da cotone africano: Oceano Oltreluce (officina italiana dell’illuminazione, che svelerà il modello ’Delight’); Pianegonda (storico brand italiano di gioielleria di design, esporrà il suo gioiello esclusivo); e Sturlini (marchio fiorentino di calzature artigianali, che presenterà la sua sneaker). Le tre aziende destineranno una percentuale delle vendite dei prodotti presentati a supporto delle attività di AMREF.