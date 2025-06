Fortilizio mediceo. Location perfetta per la moda globale

di Lorenzo

Becattini*

Siamo lieti di accogliere alla Fortezza da Basso, da oggi al 20 giugno prossimo, questa nuova edizione di Pitti Uomo, la numero 108, riconfermando ancora una volta il connubio indissolubile che unisce gli eventi di Pitti Immagine con Firenze Fiera e il ‘fortilizio mediceo’, punta di diamante della cittadella fieristico-congressuale fiorentina, la location più bella e scenografica al mondo per mettere in scena le nuove tendenze della moda contemporanea. Siamo riusciti ancora una volta a predisporre al meglio i nostri spazi per lo svolgimento di questo importante appuntamento dedicato al menswear internazionale, confidando nell’ottimizzazione della tempistica dei lavori di ampliamento e restyling che sono in corso e che, nei prossimi anni, trasformeranno la Fortezza di San Giovanni Battista in una struttura ancora più all’avanguardia e competitiva, capace di affrontare, con successo, le sfide future del mercato globale degli eventi B2B e B2C.

Entro fine 2026 (come da cronoprogrammi approvati) le fiere di Pitti Immagine e tutte le altre manifestazioni del nostro portfolio potrano usufruire del nuovo padiglione Bellavista che permetterà di ospitare eventi congressuali fino a 2500 posti con una sala polifunzionale per le fiere. Anche il padiglione Machiavelli, a lavori ultimati, diventerà uno dei centri strategici dell’intera Fortezza, con funzione di prima accoglienza all’ingresso del percorso espositivo.

Il ripristino del camminamento di ronda lungo le mura cinquecentesche, infine, permetterà di godere dello skyline della città da uno dei suoi monumenti storici più attrattivi e spettacolari, a due passi dal centro storico. Ma c’è di più. Con l’obiettivo di aumentare la competitività, la produttività e lo sviluppo della società e di offrire nuovi servizi evoluti e personalizzati, stiamo lavorando per rendere presto la Fortezza un presidio tecnologicamente e digitalmente innovativo con il sistema dei big data che permetterà, con l’uso dell’AI, nel rispetto delle normative sulla Privacy, di acquisire ed elaborare dati su visitatori e partecipanti da mettere poi a disposizione dei clienti per le loro necessità.

Con uno sguardo rivolto all’innovazione digitale diamo il benvenuto a Pitti Uomo numero 108 e ai 730 brand che esporrano le loro collezioni nei nostri spazi per nuove prospettive di sviluppo del sistema ‘fiera’.

* Presidente di Firenze Fiera