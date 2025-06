Treni, guasto sulla linea dell’Alta velocità Napoli-Roma. Caos e maxi ritardi a Termini

Roma, 17 giugno 2025 – Caos treni per un guasto alla linea dell’Alta Velocità. Convogli cancellati e ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un "guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma". Secondo quanto scrive Ferrovie dello Stato la situazione sarebbe in graduale ripresa.

Queste le Frecce di Trenitalia direttamente coinvolte e oggetto di provvedimento:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:26): il treno oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Roma Termini (7:00): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00) e FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50).

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 71211 Roma Termini (10:20) - Napoli Centrale (12:25)

• FR 9620 Foggia (6:00) - Milano Centrale (12:24): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02) e FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35): il treno oggi ha origine corsa da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03) e FR 8335 Roma Termini (10:20) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9514 Salerno (9:23) - Torino Porta Nuova (16:06): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:58), FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:06) e FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35).

• FR 8335 Roma Termini (10:20) - Napoli Centrale (11:33): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:58): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i treni FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00) e FR 9636 Napoli Centrale (11:55) - Milano Centrale (16:30)

• FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:06).

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9422 Napoli Centrale (12:09) - Venezia S.Lucia (17:34): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9640 Napoli Centrale (12:55) - Milano Centrale (17:30): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:06): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9601 Milano Centrale (5:20) - Napoli Centrale (10:03)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:26)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Roma Termini (7:00)

• FR 9620 Foggia (6:00) - Milano Centrale (12:24)

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia S.Lucia (13:34)

• FA 8303 Roma Termini (8:00) - Lecce (13:58)

• FA 8863 Roma Termini (8:58) - Reggio Di Calabria Centrale (14:32)