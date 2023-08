Tagli maschili per l’autunno? Il Buzz Cut e le altre tendenze

Milano, 24 agosto 2023- Nelle tendenze dell'hair styling maschile dell’autunno 2023 e dell’inverno 2024 tornano tagli ultra corti, netti e definiti, anche se non mancano altri classici rivisitati in chiave contemporanea con contorni sfumati, il ciuffo o la frangia, anche con eventuali basette laterali, e scalature per chi ha una chioma più lunga. Fatti consigliare dal tuo barber o dal tuo parrucchiere di fiducia, in base alle tue preferenze e anche alle tue esigenze. In ogni caso affidati a dei professionisti del settore.

Buzz cut

Damiano dei Måneskin, Kanye West, Drake. Che cosa hanno in comune? A parte la passione per la musica, a quanto pare tutti e tre hanno sfoggiato in diverse occasioni un taglio preciso e definito come il buzz cut. Già il nome evoca un po’ il rumore del rasoio e della macchinetta quando sfoltisce le singole ciocche. Si tratta di un look maschile con capelli molto corti, rasature laterali sfumate o definite da linee più chiare. È sicuramente un taglio pratico e fresco, adatto per tutte le stagioni e decisamente anti-crespo, in grado di contrastare l’umidità delle giornate afose in estate, ma anche di quelle uggiose dei primi freddi.

Vantaggi

Il buzz cut piace anche a molti ragazzi e uomini comuni, non solo alle celebrities, dal momento che si presenta come un taglio estremo, da duro, ispirato al mondo militare. Dalla Demi Moore di ‘Soldato Jane’ in poi, oltretutto, non è più una prerogativa esclusiva dell'hair styling maschile. È decisamente comodo, dal momento che non richiede tempo e accorgimenti particolari per lo styling dopo docce e bagni, né tantomeno l’uso di pettini o spazzole. Suggerisce uno stile audace, tipico di chi ama osare e sfidare le convenzioni, forte della propria sicurezza.

A chi è consigliato

È indicato in particolare in coloro che hanno dei lineamenti regolari e ben proporzionati, ma anche in coloro che hanno visi un po’ più allungati, per rendere più armoniosa ed equilibrata l’immagine. Se si è ancora indecisi, si può optare per una versione più soft del buzz cut, senza una rasatura radicale, ma meno corta e più sfumata. Il tocco shock? Una tinta fluo, dal giallo al blu fino all’arancio o al verde acido, per una nota ulteriore di stravaganza, eccentricità e grinta.

A spazzola

Se piace il taglio corto e rasato, senza eccessi, si può ripiegare su un classico intramontabile come il taglio a spazzola, sempre attuale e apprezzato perché dà un aspetto pulito, ordinato e senza fronzoli. I capelli restano abbastanza corti e vanno pettinati verso l’alto, spesso fissati con gel, cera o lacca, con rasature laterali e sulla nuca.

Con ciuffo

Tra le altre tendenze dei tagli di capelli maschili per l'autunno/inverno 2023-2024 spicca il taglio con ciuffo, elegante e sportivo, sempre attuale. È anche facile da gestire, particolarmente adatto a chi ha poco tempo da dedicare alla cura dei capelli, ma vuole comunque mantenere un look soft, non troppo estremo.

Con frangia

Per la prossima stagione autunno/inverno la frangia non tornerà a essere protagonista nei tagli di capelli femminili, ma avrà un ruolo anche in quelli maschili, con una parte dei capelli lasciata più lunga e pettinata verso il davanti del viso. Sulle passerelle si sono già visti vari modelli con una frangia lunga, anche laterale, per un look più morbido, giovanile e contemporaneo.

Sfumato

Uno dei tagli più richiesti negli anni recenti e ancora in voga quest'anno è il taglio sfumato, con stile i capelli più corti ai lati e sulla nuca che sfumano gradualmente in capelli più lunghi nella parte superiore della testa. Spesso, per realizzarlo, i parrucchieri utilizzano spesso una combinazione di forbici, macchinette per capelli e rasoi per creare la sfumatura graduale in modo uniforme.

Mullet

Un altro taglio molto in voga è il mullet, caratterizzato da capelli corti sui lati e più lunghi soprattutto nella parte posteriore. Segna il ritorno di un haircut iconico degli anni Ottanta, ideale per chi ha un’anima rock e vuole trasmettere un’immagine ribelle e spensierata.