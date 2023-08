Sos pelle sensibile, ecco come curarla al meglio

Milano, 23 agosto 2023 – La pelle sensibile va trattata in modo delicato. Se rientri in questa categoria e stai cercando una beauty routine adatta, la prima cosa da fare è consultare un dermatologo o un professionista specializzato nel campo della bellezza che sarà in grado di consigliarti prodotti mirati e personalizzati in base alle tue esigenze specifiche. Ci sono poi alcuni accorgimenti che valgono in linea generale e che possono essere seguiti con semplicità da tutti.

Consapevolezza

Il primo passo fondamentale è capire che tipo di pelle hai. Per comprendere se effettivamente la tua epidermide è sensibile e soggetta a irritazioni, osserva come reagisce a fattori come prodotti chimici e aggressivi, variazioni climatiche o allergeni. Se tende ad arrossarsi e irritarsi facilmente, si tratta di piccoli segnali da non sottovalutare. Corri subito ai ripari. Scegli sempre prodotti specificamente formulati per le esigenze della tua pelle. Adotta una routine secondo la regola dei tre: detergere, idratare e proteggere con la protezione solare.

Test

Prima di impegnarti con un nuovo prodotto, fai un patch test su una piccola area della pelle, come il polso, per valutare eventuali reazioni avverse. Aspetta almeno 24 ore per accertarti che il prodotto sia sicuro per il tuo viso.

Etichette

Leggi con attenzione le etichette dei prodotti. Evita quelli che nella composizione presentano ingredienti aggressivi come alcol, profumi sintetici e coloranti. Opta per detergenti e creme ipoallergenici, senza profumo e con ingredienti naturali, come l'acqua termale o l'acido ialuronico, che idratano e leniscono delicatamente la pelle.

Maschere

Almeno una volta alla settimana fai una maschera o un impacco idratante, lenitivo e nutriente, sempre con ingredienti naturali. Per la pelle sensibile sono ottimi, per esempio, l’aloe vera, che riduce eventuali rossori e dà sollievo istantaneo, l’avocado, che nutre a fondo senza causare irritazioni, l’argilla bianca, con proprietà purificanti, seppur delicata, l’avena, anti-infiammatoria, il miele, antibatterico naturale, il cetriolo, che idrata e rinfresca. Risciacqua con acqua tiepida.

Esfoliazione

Anche chi ha la pelle sensibile può fare uno scrub, che aiuta a rimuovere le cellule morte e migliorare la texture della pelle, purché, tuttavia, sia eseguito per evitare irritazioni o danni. Opta perciò per un prodotto specifico con granuli fini e ingredienti naturali e lenitivi come quelli indicati in precedenza, applicandolo con movimenti delicati. Non esagerare con la frequenza: evita di esfoliare più di una o due volte alla settimana.

Protezione solare

Scegli un filtro solare a largo spettro con SPF elevato e ingredienti fisici come ossido di zinco o biossido di titanio, che sono più delicati sulla pelle.

In progressione

Fa bene ogni tanto cambiare e introdurre via via nuovi prodotti nella tua beauty routine, purché ciò avvenga in modo graduale, in modo da permettere alla pelle di adattarsi senza appesantirla o sovraccaricarla.