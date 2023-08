Eyeliner permanente: come si fa, quanto dura e le avvertenze

Uno dei trucchi per il viso più apprezzati è l’eyeliner, che aiuta a definire e delineare gli occhi, accentuandone la forma naturale e creando un contorno più nitido, con un tocco di sobria eleganza. Questo può rendere lo sguardo più attraente e profondo. Inoltre per chi ha gli occhi piccoli l’eyeliner dà l’illusione di ingrandirli. In certi casi, poi, aiuta a correggere piccole asimmetrie o irregolarità. Tuttavia non è semplice applicarlo. È il motivo per cui molte persone si affidano a mani esperte e professionali per richiedere l’applicazione dell’eyeliner permanente.

Procedura

L’eyeliner permanente, noto anche come trucco semipermanente degli occhi, è una procedura cosmetica in cui viene applicato un pigmento nella zona intorno agli occhi per creare l'effetto del tratto tipico dell’eyeliner tradizionale. Questo consente di risparmiare tempo nel truccarsi quotidianamente e di avere sempre uno sguardo ben definito. Si possono scegliere anche diverse opzioni in base alle proprie caratteristiche e ai propri gusti in fatto di stile, per esempio linea sottile, cat-eye o smokey. Inoltre è possibile personalizzare sia il colore sia l'intensità del pigmento.

Metodi

L’eyeliner permanente classico è una sorta di tatuaggio tradizionale realizzato con strumenti più piccoli e leggeri che tracciano un disegno permanente. Il cosiddetto eyelash dotting, invece, è una tecnica semi-permanente attraverso cui vengono creati piccoli puntini lungo la rima inferiore dell’occhio, dando un aspetto naturale. In questo caso, il pigmento raggiunge solo lo strato cutaneo superficiale e sembra dunque più una pigmentazione simile a quella utilizzata per le sopracciglia, che non un vero e proprio tatuaggio.

Preparazione

L'applicazione dell'eyeliner permanente, o meglio, semipermanente, è un trattamento sicuro solo se viene effettuato solo da professionisti specializzati, che operano in condizioni di igiene e sicurezza. Prima di procedere, l'area viene pulita e anestetizzata con una crema. Durante e dopo l’esecuzione della tecnica, il fastidio è minimo, ma dipende ovviamente dalla sensibilità individuale. Il recupero è veloce. La zona va mantenuta pulita e disinfettata, evitando il make-up nei giorni precedenti e successivi. Di solito nelle prime due settimane successive al trattamento si applica una pomata cicatrizzante speciale e si evita l'esposizione al sole. Dopodiché è possibile riprendere le normali abitudini.

Quanto dura

In generale, sia nel tattoo classico permanente, sia nell’eyelash dotting, l'effetto gradualmente si attenua in un paio di anni, anche se è possibile rimuoverlo in anticipo tramite il laser o prodotti chimici specifici. Tuttavia stiamo parlando di una zona del viso molto delicata: se non subentrano altre urgenze, sarebbe bene lasciare che il tatuaggio si dissolva naturalmente.

Avvertenze

L’eyeliner permanente non è consigliato a chi è allergico ai pigmenti utilizzati in tatuaggi e trucco semipermanente, o per chi è generalmente soggetto ad allergie, irritazioni o gonfiori. È meglio evitarlo anche se si ha una sensibilità e una delicatezza particolare degli occhi nei confronti dei prodotti cosmetici, o se si soffre di condizioni cutanee o di ritardo nella guarigione. Anche durante la gravidanza o l'allattamento è opportuno rimandare il trattamento.