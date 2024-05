Prx Powermatic 80. La cassa Tissot è garanzia di design

Punta su un movimento automatico, visibile lato fondello, il Prx Powermatic 80 di Tissot, modello che ricorda l’approccio pionieristico della maison nell’abbinare cassa e bracciale integrati, ma anche la sua capacità di proporre sul mercato un calibro automatico con una notevole autonomia. Il segnatempo ripropone un design iconico della fine degli anni ‘70 con quadrante di colore blu.

Creato per chi ha un occhio incline al design è ricco di caratteristiche del ventunesimo secolo in una cassa Tissot del 1978. Il PRX è un must nella lista dei desideri di ogni appassionato di orologi grazie anche al movimento a carica automatica Powermatic 80 che offre affidabilità e precisione grazie all’innovativa spirale Nivachron. Con 80 ore di riserva di carica, l’orologio vanta un movimento moderno progettato per stare al passo con uno stile di vita frenetico della nostra attualità.

Con una impermeabilità di 100 metri e cassa in acciaio inossidabile 316L dal diametro di 40 mm con fondello a vista, Prx Powermatic 80 è dotato di vetro zaffiro antigraffio con trattamento antiriflesso.

Violetta De Nicolais