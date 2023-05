Passione floreale: siamo tutte più romantiche?

Sui vestiti di questa primavera estate c'è l'ossessione dei fiori. Fantasie micro e maxi, multiple o bi-colore, bi e tridimensionali, di gusto retrò o dal design digitale, su amplissimi maxi abiti fluttuanti o su abitini mini e aderenti, e anche in versione patchwork o mix&match, con abbinamenti di motivi decorativi inediti e quasi stridenti. Metallici o ricamati, iridescenti o monocolore: ce n'è per tutti e ci traghetteranno verso il prossimo autunno, dove, lungi dall'appassire, saranno fra i trend stagionali. Anthurium, rose, mughetti, orchidee, iris e margherite i cui significati, forme e intrecci danno personalità agli abiti grandi protagonisti del guardaroba estivo. Questa ritrovata passione della moda per le stampe a fiori sussurra la voglia di lasciarsi un po' alle spalle il minimalismo neutrale e impersonale degli anni passati per riscoprire, invece, una seduzione più romantica e dichiarata. Il floreale nelle interpretazioni contemporanee delle case di moda non è tanto sinonimo di innocenza e infanzia, quanto di un'espressione più consapevole di sé, e diventa quasi metafora di un desiderio di rinascita e schiusura. Simbolo, forse, della voglia, o quantomeno dell'intenzione, di sbocciare ogni giorno, per se stessi prima di tutto.

I fiori sulle passerelle...

Fantasia floreali su maxi gonne e abiti chemisier, come nella proposta vivace e a un tempo sensuale di Carolina Herrera, o che giocano con le trasparenze, come nelle proposte di Christian Dior. Fiori che sbocciano iridescenti e tridimensionali su gonne a tubo e bluse trasparenti grigie sulle passerelle di Dries Van Noten, bidimensionali e coloratissimi sul fondo nero delle gonne lunghe, dritte e con capricciose rouches abbinate a camicie boyfriend azzurro Oxford nella proposta di Az Factory. Da Del Core, invece, sono gli abiti stessi a ricreare boccioli ricoperti di pietre multicolor cucite in modo da ricreare fantasie garden. Che dire, poi, se non «incantevole» al soprabito bianco disegnato da Richard Quinn con tre rose fucsia, una al collo due sulle maniche, come bottoni, e foglioline di tessuto bianche che sporgono dal tessuto creando una sorta di nuvola evanescente attorno alla silhouette. Sofisticato il floreale in bianco e nero esplorato sull'abbinamento maxi gonna più pullover o su abiti aderenti e leggerissimi nella proposta di Antonio Marras. E mentre da Acne Studios i fiori che, come rampicanti, scivolano lungo gli abiti strappati e scuciti, si fanno portatori del mistero e della magia della natura che si intrufola in contesti urbani dark e decadenti, su alcuni abiti di Christian Dior, all'opposto, le fantasie floreali diventano giardini che strizzano palesemente l'occhio all'Art Nouveau.

Oltre la fantasia: applicazioni e accessori

Applicazioni tridimensionali arricchiscono i nodi dei cut out, sottolineando la sensualità delle aperture degli abiti sul corpo. Maxi fiori in tessuto adornano le spalline di costumi da bagno e top, ma anche sandali (Mango ne ha proposto un'adorabile versione low cost), borse e pochette. Per aggiungere un tocco romantico agli outfit estivi basterà giocare con le spille floreali, da distribuire su abiti e accessori, elastici e fasce per capelli. Nella moda di questa stagione, e anche della prossima, la passione per i fiori si traduce in un rinnovato interesse per le spille che ornando bluse, top e soprabiti, ma gonne e cinture, ne rinfrescano l'allure in chiave femminile. E fra rose e peonie spicca l'“Anthurium Mania” che da Loewe si manifesta su magnifici e originalissimi corpetti e sandali e che nella proposta di Ludovic de Saint Sernin fiorisce sensuale e provocante sui colletti di abiti rosa trasparentissimi.