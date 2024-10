La raffica di perturbazioni sull’Italia e l’uragano Kirk

Roma, 5 ottobre 2024 – L’autunno per ora va avanti così, tra piogge, neve in montagna e cieli grigi. E temperature basse, con i riscaldamenti che nella maggior parte delle città sono ancora spenti. Dopo le precipitazioni, a tratti abbondanti, che hanno caratterizzato il tempo sull'Italia in questi ultimi giorni, nel primo weekend di ottobre arriverà una parziale e breve tregua. Ma Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilMeteo.it, spiega che il ciclone responsabile del maltempo dei giorni scorsi si sposterà verso Nord Est, liberando l'Italia dalle piogge, ma non prima di domenica. Ci sarà una tregua dunque, sarà però davvero breve in quanto già da lunedì 7 la pressione tornerà a diminuire al Nord con le prime piogge in Liguria, mentre martedì 8 l'Italia centro settentrionale verrà attraversata da una forte perturbazione atlantica.

Webcam Cima Verena, Altopiano di Asiago

Entrando nel dettaglio nelle prossime ore il tempo sarà ancora instabile al Centro, soprattutto sui settori adriatici e sul Lazio, inizialmente pure sulle coste venete ed emiliano romagnole. Rovesci interesseranno anche la Puglia e le coste tirreniche della Calabria. Sarà soleggiato sul resto del Paese. I venti ruotano dai quadranti settentrionali, quindi più freddi. Domenica ci sarà la tregua, il bel tempo sarà prevalente su gran parte d'Italia: il sole tornerà a splendere generosamente anche al Centro Nord. Ma già dal pomeriggio la nuvolosità inizierà ad aumentare al Nord Ovest e il cielo tenderà a coprirsi. I venti da nord renderanno l'aria frizzante, con un risveglio con minime attorno ai 7-10 gradi su tante città del Centro Nord.

Nella prossima settimana arriverà una forte perturbazione: dopo un lunedì 7 ottobre con tante nubi e piogge al Nord Ovest, martedì 8 il Nord e il Centro tirrenico verranno attraversati da un intenso fronte perturbato che porterà piogge abbondanti su gran parte delle regioni. La perturbazione sarà piuttosto veloce, tant'è che tornerà il bel tempo già mercoledì 9. Un bel tempo che si affermerà sempre più al Centro Sud dove le temperature torneranno a misurare valori piuttosto alti di giorno.

Ma gli esperti di 3bmeteo segnalano che sarà una settimana caratterizzata da perturbazioni in serie. “Una profonda circolazione depressionaria poco a ovest dell'Inghilterra che avrà modo di amplificarsi grazie agli apporti caldo umidi che gli arriveranno dall'ex uragano Kirk – si legge nel sito – produrrà una serie di perturbazioni, tutte destinate ad attraversare anche parte della Penisola”. La prima è quella già citata, attesa tra lunedì e martedì. “La seconda passerà giovedì e una terza infine nel weekend”.

La traiettoria dell'uragano Kirk

Cosa c’è da sapere sull'uragano Kirk, ora nell'Oceano Atlantico centrale. Sempre sul sito di 3bmeteo si legge che “è previsto curvare verso nord-est in prossimità delle Azzorre, dove inizierà una transizione verso uno stato extratropicale, perdendo gradualmente le sue caratteristiche tipiche di uragano. Entro la prossima settimana, Kirk si porterà verso l'Europa occidentale come ex-uragano, influenzando il tempo atmosferico”. Kirk, dopo aver lambito Spagna e Portogallo, “è previsto spostarsi verso il Regno Unito, dove sarà inglobato in un sistema di bassa pressione di medie latitudini. I modelli meteorologici inizialmente hanno mostrato una incertezza nel prevedere il percorso di Kirk, ma ora convergono su uno scenario più chiaro che indica un impatto sull'Europa occidentale”. Gli effetti sull’Italia? Saranno indiretti: “Nel suo movimento verso Est avrà la forza necessaria per enfatizzare la saccatura a cui è associata la perturbazione che raggiungerà il Mediterraneo martedì 8 con più decisione”.

I venti previsti per l'uragano Kirk

Le previsioni meteo città per città