Nonna e nipotino portati via dall’alluvione. Trovato il corpo della 62enne tedesca Il corpo della nonna dispersa con il nipotino durante la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina è stato ritrovato a 6 km di distanza. La donna, di 62 anni, era in vacanza in Toscana con la famiglia. Il bambino, di soli 5 mesi, resta ancora disperso.