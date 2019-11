Roma, 3 novembre 2019 - Domani una tregua lampo, poi ancora pioggia. Le ultime previsioni meteo offrono qualche rassicurazione ma solo temporanea: l'ondata di maltempo che ha colpito duramente l'Italia è destinata ad esaurirsi nel giro mezza giornata e però il bel tempo avrà le ore contate: parola di esperti. "Dall'Atlantico non si arresta il flusso perturbato e nel corso della nuova settimana proseguirà il treno di perturbazioni dirette verso l'Italia", scrive il bollettino di 3BMeteo. Colpa di una "profonda depressione sul Regno Unito", precisa iLMeteo, che nei prossimi giorni avrà ripercussioni sul nostro Paese. La neve sarà una di queste.

Vediamo la situazione meteorologica nel dettaglio.

(L'articolo prosegue sotto la mappa)

Allerte meteo dalla Liguria alla Campania

Temporali e rovesci potranno prolungarsi oggi fino a notte fonda. Nel Levante Ligure, l'allerta per rischio idrogeologico è rossa fino alla mezzanotte. Sui bacini medi e grandi di Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia è arancione fino alle 3 di notte di domani, poi gialla fino alle 8 di domani. In Toscana, il codice giallo cessa alle 22, tranne che sull'Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona) e sulla costa centrale, dove è prorogato fino alle 13 di domani. In Campania l'avviso è arancione fino alle 24 di oggi, giallo fino alle 14 di domani. Allerta arancione fino alla mezzanotte nel Piacentino, Sardegna e Lazio, gialla in altre zone dell'Emilia.

📌INFO #AllertaMeteoER 094/2019 valida dal 03/11/2019: piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, vento ➡️https://t.co/cBi85ZQEuT pic.twitter.com/t8YF210HuD — allertameteoRER (@AllertaMeteoRER) November 3, 2019

Venti e mari a burrasca

Nel corso della giornata di domani, lunedì 4 novembre, il fronte perturbato attualmente attivo sull'Italia tenderà a perdere vigore: i cieli miglioreranno su gran parte dello Stivale con l'eccezione - si è detto - di Toscana, Campania - ma anche del Salento e dei rilievi della Calabria, dove potranno verificarsi piovaschi. Salgono le temperature, in particolare al Nord, mentre continuano a imperversare i venti di Libeccio. 3bMeteo segnala per domani un quadro ventoso con raffiche da Sud-Ovest "fino a a 80-100km/h su Mar Ligure, di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale", che si accompagnano a mareggiate. Agitato il Mar Ligure con onde "fino a 5/6 metri".

Nuovo maltempo

La pausa soleggiata, dicevamo, non durerà. Già dalla sera e dalla notte di lunedì infatti un nuovo peggioramento è atteso al Nord Ovest, su Liguria, Alpi e Prealpi e sulla Toscana, che si accompagnerà in queste zone a un calo delle massime. Martedì 5 novembre la perturbazione interesserà anche le regioni dell'Italia nordorientale, oltre alla fascia centrale e settentrionale tirrenica e alla Sardegna. "Forti piogge e qualche nubifragio saranno possibili soprattutto in Toscana, Umbria, Lazio e fino alla Campania", avverte iLMeteo.it. Non è da escludere, aggiunge 3BMeteo, uno "sconfinamento verso Marche e Abruzzo". Andrà meglio al Sud e sull'Adriatico meridionale.

Clima davvero mite a Centro Sud con punte di 25°C #meteohttps://t.co/RuXEcF8dAj — 3B Meteo (@3BMeteo) November 3, 2019

Tanta neve su Alpi e Dolomiti

Mercoledì 6 novembre il maltempo investirà anche il Sud, senza però perdere mordente sul resto del Paese. Vedremo come si evolverà la situazione. Possiamo però anticipare, con le dovute cautele, una tendenza evidenziata dai principali siti di meteorologia: a partire da giovedì 7 novembre l'arco alpino vedrà cadere nuova neve, anche copiosa. Precipitazioni deboli o moderate sono previste sulle Alpi centrali (3BMeteo), antipasto di fenomeni "forti" sulle Dolomiti, attese per venerdì 8. iLMeteo parla già di "nevicate possibili sui rilievi alpini fino a quote inferiori ai 900 metri o localmente più in basso sull'area delle Dolomiti".

La Dama bianca ha già raggiunto la scorsa notte il versante occidentale fino ai 1500 metri, a quote inferiori in Piemonte. Notevole l'accumulo in quota, ai 2000 metri del Sestriere dove il manto di neve fresca tocca i 20 centrimetri di spessore. Fino a 30 centimetri gli accumuli in Valle d'Aosta verso la zona del Monte Bianco oltre i 2000 metri. Fiocchi si sono visti anche oltre i 1800 sulle Alpi lombarde, fino a Madonna di Campiglio. Nelle prossime ore la neve "continuerà a cadere copiosa sull'area dolomitica oltre i 1800-2000 metri di quota" (iLMeteo).