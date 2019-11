Roma, 3 novembre 2019 - Mezza Italia ostaggio del maltempo. Dalla mezzanotte la situazione è particolarmente critica in Liguria, dove le previsioni indicavano allerta meteo gialla nella zona di Ponente e arancione nel Levante. Ma intorno alle 12 di oggi il livello del Levante, da Sarzana a Portofino, è stato alzato ad allerta rossa. Case scoperchiate, torrenti esondati e smottamenti: l'allerta resterà fino alle 23 di stasera.

Allerta rossa: la situazione

Una tromba d'aria ha travolto Lavagna, scoperchiando i tetti da alcune case. In particolare, nove persone sono state sfollate da una palazzina: passeranno la prossima notte presso alcune abitazioni messe a disposizione dal Comune. Nel mirino del maltempo anche Cogorno, alle prese con un fortissimo vento. Nubifragio a Sestri Levante, interessata da un violento fenomeno che ha portato 57.6 mm/1h di pioggia. Nella cittadina ligure si segnalano strade e piazze allagate, con le precipitazioni che si stanno intensificando. "Non uscite da casa", è l'appello del sindaco di Sestri, Valentina Ghio che definisce le condizioni meteo "preoccupanti". E aggiunge: "Un'altra minaccia viene dal mare che sta salendo. Se si ingrossa e non smette di piovere la situazione si fa ancora più complicata".

Attenzione! Chiuso il ponte sul Torrente Petronio a Riva Trigoso sia dal punto di vista veicolare che pedonale. Chiuse le gallerie di Moneglia..

NON METTERSI IN CIRCOLAZIONE .RIMANERE NELLE ABITAZIONI — Valentina Ghio (@GhioVale) November 3, 2019

Strade allagate e alberi caduti tra Sanremo, Ventimiglia e Bordighera. Circa sessanta persone sono rimaste isolate in località San Pietro, nel Sanremese, a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. La Protezione civile, intervenuta nella mattinata, ha creato un valico pedonale, che al momento resta l'unico passaggio per raggiungere la frazione. Sempre nell'area della città dei fiori, a causa delle piogge, una frana si è verificata in via Duca D'Aosta, strada che conduce alla frazione di Poggio, celebre per il passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo. Il traffico è stato deviato su strade alternative.

Fiumi in piena

Paura tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, dove il torrente Petronio è esondato. A quanto si apprende, non ci sarebbero al momento danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune. Chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia, Riva Trigoso a metà mattina risultava isolata. Anche il Vara, nello spezzino, si è alzato oltre il secondo livello di guardia, mentre il Sara ha superato il primo. Un rio è esondato nella zona di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure, creando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale. Sempre molto intenso il vento, con raffiche fino a 166 km all'ora nell'entroterra.

Maltempo in Liguria, i video

Piemonte

E' arrivata la prima vera neve in Piemonte. Dalla scorsa notte, fiocchi bianchi sono caduti al Sestriere, dove si sono accumulati 20 centimetri, e su tutto l'arco alpino piemontese. Imbiancate in Alta Val Susa anche Pragelato, San Sicario, Sportinia. Neve questa mattina anche ai 1.200 metri di Bardonecchia, sempre in Valle di Susa. Il maltempo, che sta portando piogge diffuse in pianura, concederà una tregua al Piemonte soltanto dal tardo pomeriggio.

Lombardia

Anticipo di inverno in Valtellina in Valchiavenna. Il maltempo ha portato pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1.800 metri con crollo delle temperature sull'intero territorio provinciale. I passi alpini transitabili solo con catene montate. La provincia più a nord della Lombardia sembra piombata in pieno inverno.

Toscana

Maltempo nella notte anche in Toscana, con decine di interventi dei vigili del fuoco, in particolare nel Pisano. Nessun danno particolare, ma si registano una sessantina le richieste di soccorso giunte soprattutto per allagamenti e qualche smottamento, anche nell'area di Empoli. Nessuna persona risulta coinvolta. Le principali criticità, già tutte risolte al mattino, hanno riguardato Montopoli Valdarno, San Miniato, Calcinaia e Pontedera. A Empoli i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per tre interventi di vuotature di scantinati e cantine. A Fucecchio il Comune ha provveduto ad attivare squadre di protezione civile per sopperire alle richieste di intervento.

Campania

Un piccolo smottamento si è verificato anche in Costiera amalfitana sulla strada provinciale che collega Ravello con Tramonti. A Salerno, invece, sono caduti alcuni alberi sul lungomare Trieste ma non si registrano criticità allarmanti. Nel Casertano i danni maggiori si segnalano a Sessa Aurunca e Cellole. Strade allagate lungo l'Appia. La Protezione Civile è impegnata anche per lo straripamento del canale del Consorzio a Casamare. Acqua alta in molti punti del Casertano a causa del malfunzionamento dei tombini. Vigili del Fuoco in azione anche a Cellole per l'allagamento di molte cantine e a Capua dove è caduto un albero lungo la strada statale, fortunatamente senza provocare danni. Problemi anche all'istituto Buonarroti di Caserta dove una perdita del soffitto ha provocato l'allagamento della palestra. Ad Aversa, il sindaco ha disposto in via precauzionale per la giornata di oggi la chiusura dei parchi e del cimitero. Domani, sempre a causa del maltempo, le scuole resteranno chiuse a Nocera Inferiore.

CHIOGGIA - Da segnalare anche l'intervento, in Veneto, di un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell`Aeronautica Militare che nella notte ha soccorso due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna, in prossimità di Chioggia. Un recupero difficile, avvenuto tramite l'uso del verricello, reso ancora più complicato dalla scarsa visibilità. I due uomini soccorsi, in avanzato stato di ipotermia, sono stati trasferiti all'ospedale di Chioggia dove sono stati affidati alle cure dei medici del 118.

Tempesta Amelie in Francia

Situazione drammatica in Francia, dove circa 100.000 famiglie sono rimaste senza elettricità questa mattina nel sud-ovest, dove la costa atlantica è stata spazzata via dalla tempesta Amelia. Si registano danni ingenti ma, fortunatamente, al momento nessuna vittima. Secondo Meteo France, durante la notte si sono registrati venti a 149 chilometri orari sulla costa di Cap Ferret (Gironda), a 146 chilometri orari a Belle-Ile, e a 124 chilometri orari a Saint-Cle'ment des Baleines sull'Ile de Re' (Charente-Maritime), infine, toccati i 121 chilometri orari a Biscarosse (Landes). Quindici dipartimenti sono in allarme arancione. Nel mirino del maltempo anche la costa mediterranea, vicino alla Luiguria: Alpi Marittime e Corsica sono colpite da "tempeste, piogge e inondazioni".

