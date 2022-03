Previsioni meteo, svolta gelida dalla Russia. Neve in arrivo a bassa quota

Le previsioni meteo di domani, venerdì 4 marzo, annunciano l'irruzione in Italia di un impulso instabile che provocherà un peggioramento del tempo in molte zone anche durante il weekend. Dopo una settimana dominata dall'alta pressione si prospetta dunque il ritorno a scenari più squisitamente invernali, caratterizzati da temperature in diminuzione, piogge e nevicate a quote basse. Il team de iLMeteo.it comunica che nelle prossime ore l'ingresso di masse di aria gelida dalla Russia metterà all'angolo i primi accenni di primavera. A fronte di un generale calo dei termometri, venerdì le nuvole tenderanno ad ammassarsi su gran parte del Centro, accompagnate da rovesci diffusi, venti freddi e fiocchi di neve in collina (dettagli in fondo all'articolo). Il cielo risulterà piuttosto grigio anche al Sud, dove un ulteriore deterioramento delle condizioni atmosferiche provocherà entro sera delle precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso sugli Appennini. Fatta eccezione per qualche pioggia al mattino in Emilia Romagna, il tempo sarà invece prevalentemente asciutto al Nord, con ampie schiarite nel corso della giornata. window.addEventListener("message", function(event) { var origin = event.origin || event.originalEvent.origin; var ifrdom = document.getElementById("widget-meteo-regione-qnet"); if (!ifrdom || ifrdom.src.indexOf(origin) !== 0) return; if ('data' in event &&'height' in event.data) { ifrdom.height = event.data.height + "px"; ifrdom.scrolling = "no"; } }, false); Come confermano gli esperti di 3BMeteo, anche il weekend risentirà del passaggio della perturbazione. Sabato 5 marzo, scrivono gli esperti, avremo numerose precipitazioni sulle regioni adriatiche e al Sud, con nevicate fino a quote basse, forse addirittura in pianura. Domenica 6 marzo resisterà una certa instabilità sull'Adriatico e a cavallo tra la Calabria e la Sicilia, seppure al cospetto di fenomeni più moderati. Il fine settimana sarà in media freddo ma soleggiato al Nord e sul medio-alto Tirreno. Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 4 marzo Nord Ovest Qualche locale piovasco al mattino sulla Liguria di Ponente, per il resto ...