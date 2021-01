Le previsioni meteo di domani, sabato 9 gennaio, documentano l'arrivo di un'ondata di maltempo che colpirà l’Italia per tutto il weekend, portando, oltre a molta acqua, anche la neve in pianura. In questo fine settimana dalle tinte grigie non mancherà tuttavia un colpo di scesa fuori stagione: alcune zone del Sud saranno infatti avvolte da un caldo anomalo, che spingerà i termometri oltre i 20 gradi.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato mattina un'intensa perturbazione atlantica pilotata da un vortice di bassa pressione investirà la Sardegna, causando una scia di precipitazioni che si allargherà rapidamente su gran parte del Centro Sud, in compagnia di qualche temporale. Insieme alla pioggia, cadrà anche la neve sugli Appennini centrali, con fioccate pronte a spingersi fino a quote collinari. A Nord, l'ingresso della Bora a Est e del Grecale al Ovest irrigidirà ulteriormente le temperature, anche se il tempo sarà parzialmente soleggiato (ma non mancherà la nebbia: dettagli in fondo all’articolo). Situazione a sé stante in Calabria e Sicilia, dove il contesto più asciutto (almeno fino a sera) farà il paio con un progressivo rialzo delle temperature, causato dall’ingresso di correnti miti provenienti dall'Africa.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 9 gennaio

Per quanto riguarda, gli esperti di 3BMeteo avvertono che il maltempo continuerà a insistere su Sardegna e regioni centro-meridionali, ad eccezioni di Salento, Calabria e Sicilia. Nel frattempo il fronte perturbato coinvolgerà anche parte del Nord, dando vita ain Liguria e possibili, specie "lungo la Via Emilia tra Reggio e Bologna e sulle zone interne della Romagna", si legge sul sito. Ancora più accentuato iltra il Settentrione (clima molto freddo) e l’estremo Meridione, conesempio a Palermo.Condizioni generali di bel tempo al mattino, salvo qualche nebbia tra Lombardia e Piemonte. Tra pomeriggio e sera progressivi annuvolamenti in Liguria, in un contesto asciutto. Temperature massime: 4° a Torino e Milano.Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque nella prima metà di giornata, poi via via più coperto sull'Emilia Romagna, ma senza pioggia. Temperature massime: 4° a Bologna, 6° a Venezia.Piogge diffuse a partire dalla Sardegna, in estensione sul resto delle regioni peninsulari. Nevicate sugli Appennini umbri, marchigiani, toscani e abruzzesi fino 300-500 metri di quota. Temperature massime: 14° a Cagliari, 6° a Firenze, 8° a Roma.Nuvolosità in aumento con precipitazioni sparse e locali temporali su Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Più soleggiato con temperature in aumento su Calabria e Sicilia, poi anche qui peggioramenti e piogge serali. Temperature massime: 11° a Napoli e Bari, 20° a Palermo.