Roma, 10 aprile 2019 - Sarà una serie di giorni all'insegna del maltempo. Da mercoledì 10 aprile fino a tutto il weekend compreso, dicono le previsioni meteo, l'Italia sarà attraversata da piogge, temporali, grandinate e neve in montagna. Prepariamoci a 48 ore di tempo davvero pessimo, dice ilMeteo.it, segnalando che una circolazione ciclonica provocherà una fase di diffuso tempo perturbato su gran parte del nostro Paese. Le giornate peggiori saranno proprio mercoledì e giovedì.

Meteo: PROSSIMI GIORNI ITALIA SCHIAVA dei CICLONI con ACQUAZZONI. Ma ora VI SVELIAMO QUANDO tornerà il SOLE » IL Meteo - https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/ycLXPsP5XB #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 10 aprile 2019

MERCOLEDI', LE PREVISIONI DEL TEMPO - Il brutto tempo colpirà in particolare le regioni settentrionali, tutte quelle centrali e solo alcune aree del Sud. La Sicilia infatti, come la Calabria ionica, i settori centro meridionali della Basilicata ed il sud della Puglia, vivranno un tipo di meteo sicuramente più tranquillo. Sul resto del Paese, ombrelli rigorosamente aperti, in quanto, saranno possibili piogge su tutte le regioni. I temporali e la grandine, potranno colpire in particolare le regioni del Centro, la Sardegna e in forma più attenuata il Nord, ad esclusione della Liguria dove sono previsti rovesci temporaleschi più attivi. Inutile dire che, in questo frangente, avremo un generale calo delle temperature. Attenzione anche alla neve sui rilievi alpini sopra i 1.500-1.600 metri di quota.

GIOVEDI' - Su molte aree del Nord Italia - dice ancora il Meteo.it - si avrà un'atmosfera dalle caratteristiche autunnali con cieli grigi e piogge continue. Qualche temporale possibile sulla Liguria e nevicate sulle Alpi sopra i 1.400-1.500 metri. Tempaccio anche al Centro, dove si potrà avere sempre qualche forte temporale e locali grandinate. Colpite probabilmente anche le città di Firenze e Roma. Scendendo verso Sud, la situazione peggiore la troveremo soprattutto sulla Campania e su tutto il settore adriatico. Ancora meteo più clemente invece sulle estreme zone meridionali essenzialmente sulla Sicilia e su tutta l'area ionica.

IL WEEKEND - E arrivano conferme su quanto anticipato qualche giorno fa: anche ilMeteo.it spiega che nel weekend delle Palme un altro ciclone, questa volta di origine polare, è pronto per sconquassare il tempo su molte regioni.

Meteo: WEEKEND delle PALME, Sabato e Domenica altra DOSE di ROVESCI e TEMPORALI. Ma ecco DOVE ci sarà il SOLEhttps://t.co/kECjSQQr0N pic.twitter.com/4hBuSAnZWJ — IL METEO.it (@ilmeteoit) 10 aprile 2019

E 3bmeteo.com ribadisce: "Con tutta probabilità il tempo rimarrà instabile anche nel weekend delle Palme". Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara è tutta colpa della "persistenza di basse pressioni sul Mediterraneo con l'anticiclone totalmente sbilanciato sul Nord Europa", ma sottolinea che "non è possibile dare una previsione per Pasqua e Pasquetta perché mancano ancora troppi giorni".

